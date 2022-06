Klay Thompson le dedica al anillo de la NBA a un jugador de los Grizzlies: "Maldito payaso"

La venganza es un plato que se sirve bien frío y Klay Thompson ha esperado varios meses para tomarse la suya con el alero de los Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr. Le dio igual al escolta de los Warriors el haber ganado su cuarto anillo en ocho años, dejó a un lado su felicidad durante unos segundos y mandó un recado a Jackson por un tweet que este había puesto durante la temporada regular mofándose de los de Golden State.

El eslogan de la franquicia de San Francisco es "Strenght in numbers" y ese precisamente fue el mensaje que el de los Grizzlies publicó en su cuenta de Twitter después de un partido contra los de Steve Kerr el pasado 29 de marzo.

Strength in numbers ???? — JJJ (@jarenjacksonjr) March 29, 2022

Klay Thompson aprovechó la rueda de prensa postpartido para aprovechar una pregunta sobre la fuerza del equipo californiano y trajo de vuelta el tweet de Jaren Jackson al que bastante enfadado dejó un recado: "Hubo un jugador de los Grizzlies que tuiteó 'la fuerza de los números' cuando nos ganaron en la temporada regular... ¡y me molestó muchísimo! No puedo esperar para retuitear eso, maldito pordiosero. Lo leí y pensé: ¡pobre payaso!", afirmó con gran enfado.

Klay Thompson: "Hubo un jugador de los Grizzlies que tuiteó "Strength in Numbers" después de que nos ganaron en temporada regular y me enojó mucho. No puedo esperar a darle retweet. Maldito vagabundo".



El más basado entre los basados.pic.twitter.com/h6g8gbwaT7 — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) June 17, 2022

"Ok, Ok. Perdonad. Ese recuerdo justo me ha venido a la mente... ¿Quieres mofarte de nosotros? No has estado ahí en tu vida, hermano. Nosotros sí hemos estado y sabemos lo que cuesta. Y estamos aquí de nuevo. ¡Aguanta esa! Mensajitos en Twitter, ¿os lo podéis creer? Tengo memoria de elefante y no me olvido de que mucha gente nos quiso pisotear", finalizó la estrella de los Warriors.