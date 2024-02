Klay Thompson brilla pese a su histórica suplencia; Memphis sorprende a Milwaukee

Utah Jazz, 137 - Golden State Warriors, 140

Klay Thompson jugó este jueves su primer partido como reserva desde marzo de 2012 y se reivindicó con 35 puntos. El socio inseparable de Stephen Curry no había salido desde el banquillo en un partido desde su temporada de novato. Brandin Podziemski ocupó esta noche su lugar en el quinteto inicial. Thompson respondió al desafío con una fantástica actuación: metió 13 de 22 en tiros de campo (incluyendo 7 de 13 en triples) y sumó 6 rebotes y 2 asistencias.

Klay Thompson came off the bench and made a big-time impact tonight ??



35 PTS | 6 REB | 7 3PM pic.twitter.com/mILnbVbyP3 — NBA (@NBA) February 16, 2024

Curry, en cambio, no tuvo un día especialmente afortunado con 16 puntos (4 de 14 en tiros). No obstante, el base consiguió 10 asistencias. Los Warriors llegan al parón de All-Star con buenas sensaciones tras seis triunfos en sus últimos siete encuentros. Por su parte, los Jazz han encadenado cuatro derrotas seguidas. Collin Sexton (35 puntos y 9 asistencias) y Keyonte George (33 puntos y 6 asistencias) encabezaron a los de Utah que no se dieron por vencidos pese a que perdían de 18 puntos al comenzar el último cuarto.

Memphis Grizzlies, 113 - Milwaukee Bucks, 110

Desde que aterrizó Doc Rivers en el banquillo de Milwaukee, el conjunto que encabeza Giannis Antetokounmpo acumula un balance en rojo de 3-7. Los Grizzlies están viviendo una temporada de pesadilla con incontables lesiones (hoy no estaban Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, Desmond Bane, Luke Kennard...), pero superaron a Milwaukee con 27 puntos por cabeza de GG Jackson y Ziaire Williams.

The Grizzlies duo had themselves a night in the win over the Bucks ??



Ziaire Williams: 27 PTS (career-high), 4 AST, 3 STL, 4 3PM

GG Jackson: 27 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/VkXtiFfmHE — NBA (@NBA) February 16, 2024

El español Santi Aldama fue titular en Memphis y disputó 33 minutos en los que aportó 7 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 1 tapón. En los Bucks, Giannis Antetokounmpo consiguió 35 puntos (descomunal 15 de 17 en tiros de campo) y 12 asistencias. Damian Lillard aportó 24 puntos y 7 asistencias pero tuvo un día desafortunado en el lanzamiento (7 de 21) y en la última jugada del partido tropezó con Brook López y tuvo que tirar un triple lejanísimo desde el centro de la pista que no entró.

Portland Trail Blazers, 91 - Minnesota Timberwolves, 128

Con cuatro victorias consecutivas y como líderes del Oeste llegan al parón del All-Star estos Timberwolves ya consolidados como una de las grandes revelaciones de la temporada. Esta noche desarmaron a Portland gracias a Anthony Edwards (34 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) y el dominicano Karl-Anthony Towns (23 puntos y 8 rebotes). En los Blazers, que han sufrido seis derrotas seguidas, Jerami Grant fue el más destacado con 20 puntos.