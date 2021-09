Juancho Hernángomez, traspasado a los Boston Celtics

Juancho Hernángomez jugará finalmente la próxima temporada en los Boston Celtics. El alero español, al que los Minnesota Timberwolves dejaron sin Juegos Olímpicos para posteriormente traspasarlo a Memphis Grizzlies, vuelve a cambiar de equipo por segunda vez este verano.

Hernangomez gives the Celtics another potential floor-spacer in a bench role; Grizzlies continue to find some value in margins and will continue to be open to deals as franchise manages a roster numbers crunch ahead of 2021-2022 season.