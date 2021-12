Juancho Hernangómez entra en protocolo COVID

El español Juancho Hernangómez, de los Boston Celtics, es el último jugador de la NBA en la lista cada vez más larga de deportistas que se encuentran de baja por los protocolos contra la covid de la liga profesional de baloncesto.

Hernángomez es el cuarto jugador de los Celtics que en las últimas 24 horas es incluido en la lista de bajas por la covid y por lo tanto no disputará el partido que los de Boston juegan en la noche del viernes contra los Golden State Warriors. Con el alero español de los Celtics ya son más de 40 los jugadores de la NBA que están de baja por la covid-19.

#NEBHInjuryReport update:



Juancho Hernangomez (Health & Safety Protocols) - OUT

Al Horford (Health & Safety Protocols) - OUT

Jabari Parker (Health & Safety Protocols) - OUT

Grant Williams (Health & Safety Protocols) - OUT