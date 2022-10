Jokic no tiene piedad de los Lakers; Antetokounmpo se exhibe ante los Nets; Lillard se retira lesionado

Denver Nuggets, 110 - Los Ángeles Lakers, 99

Por primera vez en 19 años LeBron James arranca una temporada con cuatro derrotas de cuatro, después de que sus Lakers se estrellaran en su visita a los Denver Nuggets del MVP Nikola Jokic, dominante con 31 puntos, trece rebotes y nueve asistencias. Sin Russell Westbrook, ausente por problemas físicos, LeBron aportó 19 puntos, con ocho de 21 en tiros, siete rebotes y nueve asistencias. Anthony Davis fue el mejor de los Lakers con un doble doble de 22 puntos y catorce rebotes, sin poder evitar una nueva derrota de su equipo.

El calendario de los angelinos es de alta exigencia en los próximos días, con duelos contra Timberwolves, de nuevo contra los Nuggets y contra los Pelicans.

Milwaukee Bucks, 110 - Brooklyn Nets, 99

Giannis Antetokounmpo exhibió su poderío con un doble doble de 43 puntos y catorce rebotes ante Kevin Durant, quien aportó 33 puntos, y los Bucks dieron un golpe en la mesa frente a uno de sus rivales directos por el liderato en el Este. El español Serge Ibaka no tuvo minutos en la rotación de los Bucks.

En los Nets, Kyrie Irving aportó 27 puntos y nueve asistencias, mientras que Ben Simmons siguió en apuros y no pasó de los cuatro puntos, con cinco rebotes y nueve asistencias en 34 minutos en pista. Steve Nash fue expulsado por primera vez en su carrera de entrenador al recibir una doble técnica y al marcharse de la pista enfurecido con los árbitros.

Toronto Raptors, 119 - Philadelhia 76ers, 109

Siguen sin funcionar los 76ers, que sufrieron en Toronto su cuarta derrota en cinco partidos este año, con la única victoria llegada en casa ante los Indiana Pacers. Joel Embiid y Tyrese Maxey anotaron 31 puntos cada uno y James Harden metió 18, con siete rebotes y nueve asistencias.

Los Raptors prolongaron su buen comienzo de temporada con 27 puntos de Gary Grant y con un Pascal Siakam que aportó 20, con trece asistencias. Los canadienses suman tres victorias y dos derrotas este año. El español Juancho Hernangómez no tuvo minutos.

Portland Trail Blazers, 98 - Miami Heat, 119

Damian Lillard disparó las alarmas tras retirarse en el tercer cuarto con molestias en la pantorrilla derecha tras lanzar un triple. Dejó el partido cuando llevaba 22 puntos, tras promediar 37.7 en sus primeros tres partidos del año. El líder de los Blazers regresó este año tras perderse la mayoría de la última temporada por un problema de abdominales.

Los Heat aprovecharon la ausencia de Lillard para infligirles la primera derrota del año y para sumar su segunda victoria en cinco partidos. Bam Adebayo fue el mejor de los Heat con 18 puntos y ocho rebotes, mientras que Jimmy Butler aportó 17 puntos, con cinco rebotes y cinco asistencias.

Cleveland Cavaliers, 103 - Orlando Magic, 92

En un día 'humano' para Donovan Mitchell (14 puntos, aunque con un espectacular mate con una mano), los Cavaliers fueron liderados por los 22 puntos de Evan Mobley y un doble doble de 18 puntos y 16 rebotes de Jarrett Allen para sumar su tercera victoria consecutiva, tras arrancar el año con derrota ante los Toronto Raptors. Las grandes prestaciones de Paolo Banchero, primera elección en el último 'draft', siguen sin ser premiadas con victorias para Orlando. El italiano anotó 29 puntos, capturó ocho rebotes y repartió cuatro asistencias.

Chicago Bulls, 124 - Indiana Pacers, 109

DeMar DeRozan (17 puntos) se quedó a siete de romper la barrera de los 20.000 puntos en su carrera en la NBA y los Chicago Bulls doblegaron a los Pacers empujados por los 28 puntos de Zach LaVine. El dominicano Chris Duarte anotó doce puntos para unos Pacers que sufrieron su cuarta derrota en cinco partidos.

New York Knicks, 134 - Charlotte Hornets, 131

Jalen Brunson llevó de la mano a los Knicks hacia una victoria en la prórroga contra los Hornets, con 27 puntos, siete rebotes y trece asistencias para dar ritmo a un RJ Barrett de 22 puntos y a un Julius Randle de 17. A los Hornets no les bastó con una gran actuación en equipo, con siete jugadores por encima de los diez puntos liderados por los 21 puntos y nueve rebotes de Gordon Hayward.

Minnesota Timberwolves, 134 - San Antonio Spurs, 122

Los Timberwolves sellaron su tercera victoria del curso liderados por los 34 puntos, con tres rebotes y nueve asistencias, de Anthony Edwards, en un partido en el que el dominicano Karl Anthony Towns aportó 21 puntos y en el que el francés Rudy Gobert estuvo por debajo de sus estándares con diez puntos y nueve rebotes. Keldon Johnson fue el mejor de los Spurs con 27 puntos.

Utah Jazz, 109 - Houston Rockets, 101

Impusieron su ley en casa los Jazz y celebraron su cuarta victoria en cinco partidos liderados por los 24 puntos del finlandés Lauri Markkanen, con nueve rebotes, ante unos Rockets que fueron precisamente el único equipo capaz de ganarles, aunque en Texas, en esta temporada. El español Usman Garuba anotó dos puntos y capturó cinco rebotes en ocho minutos en pista.

Detroit Pistons, 113 - Atlanta Hawks, 118

Trae Young selló 35 puntos, con tres rebotes y cinco asistencias, y guió a Atlanta hacia su tercera victoria del año, apoyado por un doble doble de 19 puntos y once rebotes de John Collins. En los Pistons, que perdieron su cuarto partido consecutivo, Bojan Bogdanovic fue el mejor con 33 puntos.