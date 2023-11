Esta madrugada tuvimos duelo estelar entre Nikola Jokic y Victor Wembanyama y que cayó del lado de serbio. Además fue el propio Jokic quien lideró la victoria de su equipo al sumar 39 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias con un 17/29 de porcentaje en tiros de campo. Pero Jokic estuvo muy bien escoltado por Michael Porter Jr que anotó 25 puntos y por Reggie Jackson que llegó hasta los 20.

Enfrente estuvo un buen Victor Wembanyama que realizó un gran partido con 22 puntos, 11 rebotes, 6 robos y 4 tapones, pero que no pudo evitar la duodécima derrota consecutiva de los Spurs que suman 3 victorias y 14 derrotas en lo que llevamos de temporada.

Los Memphis Grizzlies del jugador español Santi Aldama no pudieron esta madrugada en la NBA con los Minnesota Timberwolves, comandados por Anthony Edwards y líderes de la Conferencia Oeste, y cayeron de forma abultada (97-119) en el FedExForum de Memphis.

El ala-pívot canario contribuyó en la derrota aportando 14 puntos, 7 rebotes y dos asistencias en casi 27 minutos de participación, que fueron eclipsados por los grandes porcentajes anotadores de unos Timberwolves que tuvieron ocho jugadores por encima de los diez puntos y entre los que destacó Edwards (24 tantos).

Con un récord cada vez más negativo (3-13), la franquicia de Tennessee sigue esperando la ansiada llegada de Ja Morant para tratar de enmendar una situación que parece crítica. El próximo encuentro del equipo será ante Utah Jazz.

Los Milwaukee Bucks protagonizaron este domingo la mayor remontada en esta temporada de la NBA al recuperar 26 puntos de desventaja ante unos Portland Trail Blazers especialmente motivados frente a quien fue su estrella, Damian Lillard (108-102).

Para él fue la primera ocasión en la que se enfrentaba ante el equipo de toda su vida y cumplió con 31 puntos siendo el pilar fundamental de la remontada junto a un Giannis Antetokounmpo que firmó 33 tantos. El otro jugador clave fue Bobby Portis con 10 puntos en el último cuarto, 8 de ellos de manera consecutiva.

En los Blazers brilló sobre todos los demás Jerami Grant, con 22 puntos y 3 triples de 6 intentos. DeAndre Ayton y Malcolm Brogdon hicieron doble-doble, con 14 y 18 tantos respectivamente; el pívot capturó 13 rebotes y el base repartió 12 asistencias.

