Irving vuelve a jugar tras perderse más de 30 partidos por su negativa a vacunarse

Kyrie Irving regresó a la cancha tras más de 30 partidos sin jugar por su negativa a vacunarse contra la covid-19 y contribuyó en la noche del miércoles a la victoria de los Brooklyn Nets sobre los Indiana Pacers por 121-129.

El base Irving aportó a su equipo en su regreso 22 puntos, 3 rebotes , 4 asistencias, 3 robos y un tapón. Pero el mejor de los Nets fue Kevin Durant con 39 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y un robo.

Los más acertados de los Pacers fueron Domantas Sabonis, con un triple doble de 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, y el sustituto con contrato de 10 días Lance Stephenson, con 30 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias.

El camerunés Joel Embiid empujó a los Philadelphia 76ers a la victoria sobre los Orlando Magic que supone para su equipo el quinto partido ganado de forma consecutiva.

En un encuentro muy igualado, con 9 cambios de liderazgo en el marcador, Embiid logró 31 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón, mientras que Tobias Harris consiguió 22 puntos y Furkan KorkMaz y Seth Curry anotaron 20 puntos cada uno.

El más destacado de los Magic fue Cole Anthony con 26 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.

Los Mavericks de Luka Doncic se impusieron por 99-82 a los Golden State Warriors en una noche en la que la estrella de los de San Francisco, Stephen Curry, estuvo por muy debajo de su rendimiento habitual y en la que los de Dallas homenajearon a su exjugador Dirk Nowitzki.

Doncic fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 2 robos, mientras que su compañero, el alero Dorian Finney-Smith consiguió 17 puntos, 9 rebotes y 2 tapones.

Por los Warriors, el máximo anotador fue Andrew Wiggins, que sumó 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón. Curry consiguió 14 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 1 tapón, pero con 5 de 24 intentos de tiros de campo y 1 acierto de 9 intentos de triple. Además, Gary Payton II consiguió un doble doble con 11 puntos y 11 rebotes.

Los Charlotte Hornets aplastaron a los Detroit Piston en un partido en el que siempre dominaron los de casa con la ayuda de un Kelly Oubre Jr. inspirado que metió 8 triples en el último cuarto.

Oubre sumó 32 puntos, 6 rebotes y 1 tapón mientras que sus compañeros Gordon Hayward y Milles Bridges anotaron 19 puntos cada uno. LaMelo Ball consiguió un doble doble de 12 puntos y 12 asistencias.

Por los Pistons, el más destacado fue Trey Lyles, con 17 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.

Los Minnesota Timberwolves vencieron a Oklahoma City Thunder en un partido en el que los locales mantuvieron el liderazgo en todo el encuentro y llegaron a tener una ventaja de 21 puntos.

Por los Timberwolves destacaron Karl-Anthony Towns con un doble doble de 17 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 2 tapones, y Anthony Edwards con 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 5 robos.

Por los Thunders los mejores fueron Josh Giddey con un doble doble de 14 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 1 robo, y Shai Gilgeous-Alexander con 19 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias.

A menos de un segundo del final del partido entre los Washington Wizards y los Houston Rockets, un triple de Kevin Porter Jr., que regresaba a la cancha tras un partido de suspensión por mala conducta, dio el triunfo a los visitantes. Con la victoria, los Rockets rompen una racha de ocho derrotas consecutivas.

Christian Wood, que se había perdido el último partido por la misma razón que Porter Jr., sumó un doble doble de 22 puntos y 11 rebotes, mientras que Jalen Green también anotó 22 puntos y Eric Gordon sumó 19. Jae'Sean Tate hizo un doble doble de 13 puntos y 10 rebotes.

El mejor de Washington fue Bradley Beal con 27 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Kentavious Caldwell-Pope anotó 26 puntos y Kyle Kuzma 24.

Los San Antonio Spurs derrotaron a los Celtics gracias a los 22 puntos de Dejounte Murray (con 9 rebotes, 12 asistencias y 3 robos) y los 17 que anotaron tanto Devin Vassell como Derrick White para acabar con una racha de 4 derrotas consecutivas de los texanos.

Jaylen Brown, que venía de anotar 50 puntos contra Orlando, volvió a ser el más destacado de Boston, al sumar 30 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, 3 robos y 1 tapón.

Los Toronto Raptors vencieron a unos Milwaukee Bucks sin su entrenador titular, ya que Mike Budenholzer causó baja por el protocolo de covid, y liderados por un Pascal Siakam que sumó 33 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y 1 tapón. OG Anunoby y Gary Trent Jr. anotaron 22 puntos cada uno.

Los Bucks, que no contaban con el griego Giannis Antetokounmpo por una enfermedad no relacionada con la covid, tuvieron a Khris Middleton como máximo anotador, con 25 puntos, seguido por Jordan Nwora con 17. Jrue Holiday hizo un doble doble de 15 puntos y 12 asistencias y DeMarcus Cousins otro de 15 puntos y 10 rebotes.

Los Denver Nuggets perdieron ante los Utah Jazz en casa en un partido en el que los visitantes llegaron a estar 13 puntos arriba. Bojan Bogdanovic destacó con un doble doble de 36 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 1 robo.

El mejor de los Nuggets fue Nikola Jokic con un triple doble de 26 puntos, 21 rebotes, 11 asistencias y 2 tapones.

