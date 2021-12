Irving volverá a la pistas sin vacunar en pleno debate en la NBA sobre si dejar jugar a los asintomáticos

Tras perderse 29 partidos por su negativa a vacunarse, con el perjuicio económico que eso le ha causado, Kyrie Irving regresará en los próximos días a las canchas de baloncesto debido a la plaga de bajas que sufren los Brooklyn Nets. La franquicia neoyorquina ha tenido que dar marcha atrás en sus planes y recuperar a una de sus estrellas ante la falta de efectivos.

Debido a la normativa existente en la ciudad, Irving solo podrá disputar los partidos que su equipo juegue lejos del Barclays Center. La reglamentación anticovid de Nueva York impide a las personas no vacunadas realizar actividades deportivas en pabellones cerrados. Irving, que se ha negado a vacunarse, fue apartado por su equipo que ahora ha decidido tirar de uno de sus mejores jugadores.

The following statement has been released by General Manager Sean Marks: pic.twitter.com/DAldOYe4nj