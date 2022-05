Un imparable Ja Morant da el triunfo a Memphis; los Celtics de Tatum y Brown derrotan a los Bucks

Como un tornado que arrasa todo a su paso, Ja Morant maravilló este martes con 47 puntos para rendir a unos Golden State Warriors negados en el triple y darle a los Memphis Grizzlies su primera victoria (106-101) en esta semifinal del Oeste (1-1).

El revoltoso y deslumbrante base fue la gran figura de un partido espeso, extraño, de poco acierto pese al arsenal ofensivo de ambos equipos y que no se decidió hasta el último minuto. Morant logró 47 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 3 robos y pareció un superhéroe en el desenlace del duelo, cuando se echó a los Grizzlies a su espalda hasta meter de forma alucinante los últimos 15 puntos de su equipo en el encuentro.

EVERY BUCKET of @JaMorant 's 47-point (ties playoff career-high) performance to tie up the series for the @memgrizz ! #GrindCity @JaMorant : 47 PTS, 8 REB, 8 AST, 3 STL, 5 3PM ?? Game 3: Sat. 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/KZWVFZSe0Q

Frente al recital de la joven estrella de Memphis, los Warriors tuvieron una noche para el olvido desde el perímetro con un espantoso 7 de 38 en triples (18,4 %). Aun así, el oficio y el orgullo de campeón de estos Warriors veteranos de mil guerras les permitió llegar a la recta final con opciones de llevarse la victoria gracias a un Stephen Curry que fue de menos a más (27 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias).

El mejor ejemplo de la deslucida actuación de los Warriors fue Klay Thompson, que acabó con 12 puntos tras 5 de 19 en tiros. La serie viaja ahora a San Francisco, donde el sábado se jugará el tercer partido y el lunes se disputará el cuarto.

El segundo encuentro tuvo un arranque volcánico. Con menos de tres minutos jugados, Dillon Brooks fue expulsado con una flagrante de tipo 2 tras un salvaje y muy peligroso golpe en la cara a Payton cuando éste intentaba entrar a canasta. Payton se hizo daño en el codo al caer y ya no pudo regresar al partido.

Jaylen Brown, con 30 puntos y seis triples, y Jayson Tatum, con 29 y cinco tiros de tres puntos, hundieron a los Milwaukee Bucks y le dieron a los Boston Celtics un contundente triunfo por 109-86 para empatar las semifinales de la Conferencia Este (1-1).

Los Celtics conectaron veinte triples en el TD Garden frente a unos Bucks que apenas metieron tres de 18 desde la línea de tres y que tuvieron que rendirse pese a los 28 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias del griego Giannis Antetokounmpo.

Sin Marcus Smart, Boston fue superado por completo en la pintura (54-24), pero sus tremendos porcentajes desde la línea de tres puntos le permitieron llegar a Milwaukee con la serie empatada. El tercer partido de la serie se jugará el sábado en el Fiserv Fórum y el cuarto, el próximo lunes.

Jaylen Brown poured in 25 points (9/10 FGM) in the first half on his way to 30 points and the @celtics Game 2 win to even the series at 1-1! #BleedGreen@FCHWPO: 30 PTS (11/18 FGM), 5 REB, 6 AST, 2 STL, 6 3PM



?? Game 3: Sat 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/7nhP0b2Zs4