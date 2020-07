Ibaka brilla en la victoria de Toronto sobre los Rockets

Los Toronto Raptors han superado a los Houston Rockets (94-83) en el primer partido de preparación para ambos equipos, en el complejo deportivo de Orlando (Florida) dentro de Disney World, con una gran actuación del pívot español Serge Ibaka.

Con 18 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, siendo pívot titular y con casi 18 minutos en pista, Ibaka lideró a los suyos en anotación y tiró del carro para sellar la victoria, aprovechando la ausencia de Marc Gasol, con descanso planificado.

Sin el de Sant Boi, Ibaka aprovechó la titularidad y la confianza para ser de los mejores en su equipo ante unos Rockets donde, sin sorpresa, el mejor fue el base James Harden, con dobles figuras gracias a 24 puntos y 10 rebotes. Westbrook una vez superado el Covid-19 anotó 10 puntos y capturó 9 rebotes.

�� @sergeibaka drops an efficient 18 PTS (8-10 FGM) in his first @Raptors Scrimmage action! #WholeNewGamepic.twitter.com/jA97kHLdaT