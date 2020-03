Hazard visita a Doncic antes de su operación

El belga Eden Hazard pasará por el quirófano este jueves en Dallas, tras decidir junto a los médicos del Real Madrid operar la fisura en el peroné distal derecho, que ya le tuvo tres meses apartado de los terrenos de juego y de la que recayó en el Ciudad de Valencia el pasado 22 de febrero, noticia que ya adelantó Melchor Ruiz en la antena de la Cadena COPE.

Antes de esa operación, el jugador belga presenció la victoria de los Dallas Mavericks del exmadridista Luka Doncic sobre los New Orleans Pelicans (127-123) y donde Doncic volvió a brillar con otro triple-doble (30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias).

Tras ese encuentro, ambos jugadores se vieron en el vestuario e intercambiaron camisetas.

