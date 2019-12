Harden destroza a los Hawks con 60 puntos en solo tres cuartos

HOUSTON ROCKETS, 158 - ATLANTA HAWKS, 111

James Harden consiguió 60 puntos, su mejor marca de la temporada, en sólo 31 minutos de juego, y los Rockets de Houston superaron 158-111 a los Hawks de Atlanta, que sumaron su décima derrota consecutiva.

Harden jugó 31 minutos en los que anotó 16 de 24 tiros de campo, incluidos 8 de 14 triples, y 20 de 23 desde la línea de personal, capturó tres rebotes, entregó ocho asistencias y robó tres balones, pero vio todo el último cuarto desde el banquillo.

Fue su cuarto partido de al menos 60 puntos, empatando con Michael Jordan en el tercer lugar en la historia de la NBA, sólo detrás de Kobe Bryant (con seis) y Wilt Chamberlain (con 32). Harden es el único jugador activo que ha anotado 60 puntos más de una vez.

�� HIGHLIGHTS: 60 POINT NIGHT on 16-24 shooting.



Harden's 24 FGs are the fewest in a 60-point game in #NBA history! pic.twitter.com/Pveyi0vXSC