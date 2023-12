Haliburton se carga a los Celtics; Los Pelicans dan la sorpresa en Sacramento

Sacramento Kings, 117 - New Orleans Pelicans, 127

Los New Orleans Pelicans jugarán las semifinales del NBA In-Season Tournament tras derrotar con autoridad y a domicilio a los Sacramento Kings por 117-127. Los Pelicans se enfrentarán el jueves en las semifinales al vencedor del partido entre Los Ángeles Lakers y los Phoenix Suns, que se disputará el martes.

Los Pelicans, en un duelo muy intenso y emocionante, se recuperaron de maravilla tras un duro primer cuarto en el que llegaron a perder por 15 puntos y sometieron a unos Kings incapaces de darle la vuelta al marcador en el resto de la velada y que habían llegado a los cuartos de final sin derrotas en este nuevo torneo.

Brandon Ingram (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) fue el gran referente en ataque de Nueva Orleans, que metió un 54 % en tiros de campo y que también contó con 23 puntos de Herb Jones, 18 puntos y 11 rebotes de Jonas Valanciunas y 17 puntos y 7 asistencias de CJ McCollum.

En los Kings, Domantas Sabonis firmó un partidazo con triple-doble (26 puntos con 8 de 12 en tiros, 13 rebotes y 10 asistencias) y Malik Monk aportó pólvora desde el banquillo (21 puntos), pero la defensa no estuvo a la altura, el lanzamiento exterior empezó de maravilla pero acabó desengrasado (14 de 41 en triples) y De'Aaron Fox tuvo un día gris en la puntería (30 puntos con 10 de 25).

Indiana Pacers, 122 - Boston Celtics, 112

Los Indiana Pacers, uno de los equipos sensación de este año en la NBA, se convirtieron en el primer semifinalista del NBA In-Season Tournament al vencer a los imponentes Boston Celtics por 122-112 con un Tyrese Haliburton imperial. Indiana, que ha ganado sus cinco partidos en este nuevo torneo, se enfrentará el jueves al ganador del encuentro entre los Milwaukee Bucks y los New York Knicks.

En este atractivo duelo entre los Pacers, el mejor ataque de la liga (y por promedio anotador también de la historia), y los Celtics, con el mejor balance de la campaña hasta ahora, se impusieron los primeros impulsados por un impresionante parcial de 37-23 en el tercer cuarto. Aunque la gran figura de este enorme triunfo fue un magistral Haliburton, que logró su primer triple-doble en la NBA para una carrera que ya apunta al infinito.

Duda hasta última hora por una infección respiratoria, Haliburton acabó su recital con 26 puntos (10 de 18 en tiros, 5 de 11 en triples), 10 rebotes y 13 asistencias sin una sola pérdida de balón y además protagonizó la jugada clave con un triple más adicional a falta de solo 1.33 para el final. Buddy Hield (21 puntos) y Myles Turner (17 puntos y 10 rebotes) también fueron claves para Indiana.

En los Celtics, que no contaron con el lesionado Kristaps Porzingis, los máximos anotadores fueron Jayson Tatum (32 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) y Jaylen Brown (30 puntos y 9 rebotes). Derrick White aportó 18 puntos y 8 asistencias, pero Jrue Holiday se quedó en solo 9 tantos.