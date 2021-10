Un grupo de antivacunas intenta asaltar la cancha de los Nets para mostrar su apoyo a Kyrie Irving

Un grupo de activistas antivacunas intentaron este domingo irrumpir en el Barclays Center de Nueva York, donde se juega el partido de la NBA de baloncesto entre los Brooklyn Nets y los Charlotte Hornets, en apoyo del jugador Kyrie Irving, desconvocado por los Nets por negarse a inyectarse la vacuna contra la covid-19, informaron medios locales.

Los manifestantes, que han organizado varias protestas en las últimas semanas, convocaron la concentración a las 14.00 hora local, dos horas antes de que arrancara el partido. En varios vídeos difundidos a través de las redes sociales se puede ver a los participantes cantando lemas contra las vacunas y a varios de ellos superando el perímetro de seguridad y forcejeando con varios guardias de seguridad para intentar entrar en el recinto.

The scene outside Barclays Center where a group of protesters chant, “No vaccine mandate, Stand with Kyrie.” Several hold “Stand with Kyrie” signs. This is the Nets’ home opener. Kyrie Irving will be away from team until he complies with NYC vaccine mandate. pic.twitter.com/833DqYOLf7