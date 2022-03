Gran noche de Towns (60 puntos) y de Curry (47 puntos); Jokic le gana el duelo de candidatos a MVP a Embiid

San Antonio Spurs, 139 - Minnesota Timberwolves, 149

60 puntos (32 solo en el tercer cuarto) con 19 de 31 en tiros (7 de 11 en triples), 15 de 16 en tiros libres, 17 rebotes, 3 asistencias y un robo en 36 minutos. Esa fue la fenomenal hoja de servicios del dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, que batió el récord de anotación de los Minnesota Timberwolves y que logró la mejor actuación individual en la NBA esta temporada. La histórica anotación de Towns eclipsó la gran actuación de Keldon Johnson con los Spurs (34 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias).

?? SIXTY POINTS FOR KAT ??



60 PTS is the NBA season-high by any player & a @Timberwolves franchise record. pic.twitter.com/ipJn56KSK5 — NBA (@NBA) March 15, 2022

Golden State Warriors, 126 - Washington Wizards, 112

Tampoco le fue nada mal a Stephen Curry, soberbio con 47 puntos (incluidos 7 triples), 6 rebotes y 6 asistencias que fueron claves para que los Golden State Warriors sumaran ante los Washington Wizards su cuarta victoria consecutiva. Kristaps Porzingis (25 puntos y 8 rebotes) fue el mejor de unos Wizards deficientes en el rebote (35 por 44 de los Warriors).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Philadelphia 76ers, 110 - Denver Nuggets, 114

El duelo entre los dos mejores pívots de la liga y dos de los grandes candidatos para el MVP de la temporada regular se lo acabó llevando Nikola Jokic con sus Denver Nuggets, que brillaron en el tiro con un 53,7 % de acierto. Jokic sumó 22 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias mientras que Joel Embiid consiguió 34 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias para unos Sixers con algunas dudas y que solo se han llevado dos de sus últimos cinco encuentros.

Utah Jazz, 111 - Milwaukee Bucks, 117

Giannis Antetokounmpo (30 puntos y 15 rebotes), Jrue Holiday (29 puntos y 7 asistencias) y Khris Middleton (23 puntos) mostraron la mejor versión del trío estelar que le dio a los Bucks el anillo la temporada pasada y esta noche derrotaron a los Jazz en la primera victoria de los de Milwaukee en Utah desde 2001.

The @Bucks big three led them to the win combining for 82 points in their road win! #FearTheDeer@Giannis_An34: 30 PTS, 15 REB, 4 AST@Khris22m: 23 PTS, 4 AST@Jrue_Holiday11: 29 PTS, 4 REB, 7 AST, 5 STL pic.twitter.com/Xn3C22n5WV — NBA (@NBA) March 15, 2022

Mike Conley y Donovan Mitchell, con 29 puntos por cabeza, acabaron sucumbiendo ante unos Bucks que además contaron con el regreso de Brook López tras casi cinco meses fueras de las pistas. Cara y cruz para los españoles en este duelo: Serge Ibaka sumó 2 puntos y 4 rebotes en 7 minutos para los Bucks mientras que Juancho Hernangómez no tuvo minutos en los Jazz.

Los Ángeles Lakers, 103 - Toronto Raptors, 114

Con un primer parcial espantoso (12-33), Los Angeles Lakers cavaron pronto su propia tumba para caer en casa ante unos Toronto Raptors muy atléticos y potentes. Gary Trent Jr. (28 puntos) encabezó a unos Raptors que acumulan cuatro triunfos consecutivos mientras que LeBron James (30 puntos y 8 rebotes) fue el mejor de unos Lakers a la deriva y que solo han ganado 2 de sus últimos 10 encuentros.

Atlanta Hawks, 122 - Portland Trail Blazers, 113

Tres victorias seguidas llevan unos Atlanta Hawks que viven por y para Trae Young, el genial base que con 46 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias se encargó de despachar a unos Portland Trail Blazers que iban ganando de 15 puntos en el tercer cuarto. Josh Hart (31 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Blazers que no pueden fallar mucho más si quieren seguir aspirando a la última plaza del play-in en el Oeste.

Sacramento Kings, 112 - Chicago Bulls, 103

Tras cuatro derrotas consecutivas, los Kings dieron una alegría inesperada a los fans de Sacramento al ganar a unos Chicago Bulls muy decepcionantes y con poco acierto en el triple (10 de 34). El buen partido de De'Aaron Fox (34 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) se impuso a la resistencia visitante de Zach LaVine (27 puntos y 6 asistencias).

?? 34 PTS | 6 REB | 6 AST@swipathefox dropped 34 points while shooting 52% from the field to lift the @SacramentoKings to the win! pic.twitter.com/YtvSYapqa4 — NBA (@NBA) March 15, 2022

Cleveland Cavaliers, 120 - Los Ángeles Clippers, 111

En un notable cara a cara de pívots jóvenes, Evan Mobley (30 puntos y 6 rebotes) doblegó a Ivica Zubac (24 puntos y 14 rebotes) para que los Cleveland Cavaliers derrotaran en casa a Los Angeles Clippers. Los angelinos sufrieron el acierto en el perímetro de los Cavs (15 de 30 en triples).

Oklahoma City Thunder, 116 - Charlotte Hornets, 134

Los Charlotte Hornets metieron la directa en la segunda mitad (52-69) para tumbar a domicilio a unos pobres Oklahoma City Thunder que han perdido sus seis últimos encuentros. Terry Rozier (30 puntos y 6 rebotes) destacó en los Hornets mientras que Shai Gilgeous-Alexander (32 puntos y 8 rebotes) hizo lo propio en los Thunder.