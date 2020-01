Gordon, con 50 puntos, y el doble-doble de Doncic, protagonistas en una nueva noche de homenajes a Kobe

El base esloveno Luka Doncic brilló una vez más en el juego ofensivo de los Mavericks de Dallas al conseguir un doble-doble que le permitió a su equipo vencer a domicilio por 97-107 ante los Thunder de Oklahoma City, en una noche llena de emociones y tributos a la memoria de Kobe Bryant.

Mientras el base Chris Paul, por razones personales, no jugó con los Thunder, en un homenaje personal y de todo el equipo de los Thunder a Bryant, quien falleció el domingo de forma trágica en un accidente de helicóptero, el resto de los jugadores también tuvieron presentes a la figura de la exjugador de Los Ángeles Lakers.

by far the hardest game i ever had to play!! still can’t believe it!! always with us!������ #RIP pic.twitter.com/PscNbfLain