Golpe sobre la mesa de los Sixers, que acaban con la racha de los Bucks

Los Philadelphia 76ers, con una brillante actuación de James Harden y Joel Embiid, dieron un golpe en la mesa este sábado al tumbar a los Milwaukee Bucks a domicilio y cortar su racha de 16 victorias consecutivas, en una jornada de la NBA que también registró los triunfos de los Cleveland Cavaliers, los Miami Heat y los Minnesota Timberwolves.

Bucks 130 - 76ers 133

Los 76ers pusieron fin a la racha de 16 victorias seguidas de los Bucks con una monumental actuación de su trío formado por Harden, Embiid y Tyrese Maxey, que sumaron 95 puntos.

Harden brilló con un doble doble de 38 puntos y diez asistencias, Embiid firmp 31 y diez rebotes, y Maxey aportó 26 puntos.

Joel Embiid went to WORK in the Sixers W.



31 PTS

6 REB

10 AST



?? pic.twitter.com/tUlfvHV5BB — NBA (@NBA) March 5, 2023

Los Bucks se rindieron en el Fiserv Fórum pese a los 34 puntos y trece rebotes del griego Giannis Antetokounmpo, 26 puntos y trece asistencias de Jrue Holiday y 26 puntos de Brook López. Además, Grayson Allen aportó veinte puntos, todos en un magnífico tercer período.

Cavaliers 114 - Pistons 90

Con una gran actuación coral, los Cavaliers pasaron por encima de los Pistons liderados por los 21 puntos de Darius Garland y los 20 de Donovan Mitchell, parareforzar su cuarta posición en el Este.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El español Ricky Rubio disputó un partido completo con cinco puntos, cinco rebotes, tres asistencias, dos taponazos y dos robos en 19 minutos.

Kings 134 - Timberwolves 138

Liderados por Anthony Edwards, protagonista con 27 puntos y decisivo en los últimos minutos, los Timberwolves zanjaron la racha de cinco victorias consecutivas de los Kings.

Con tres victorias consecutivas, los Wolves (34-32) son séptimos y presionan a los Dallas Mavericks (33-31) para la sexta plaza, que vale el acceso directo a los 'playoffs'.

Ant hangs in for the tough and-one ??



Timberwolves lead with 0:52 remaining.



Watch live on the NBA App

??: https://t.co/1pomQZMAZKpic.twitter.com/nyAEFh6zKA — NBA (@NBA) March 5, 2023

Para Sacramento, tercero en el Oeste, Kevin Huerter anotó 29 puntos y De'Aaron Fox firmó 25 puntos.

Heat 117 - Hawks 109

Quin Snyder sufrió su segunda derrota en tres partidos al mando de los Hawks, al rendirse en Miami ante un gran doble doble de Bam Adebayo de treintapuntos y once rebotes. Jimmy Butler firmó otro doble doble, de quince puntos y once rebotes.

Los Heat son octavos (34-31), por delante de unos Hawks que ocupan la novena plaza (32-32).

Wizards 109 - Raptors 116

Los Raptors ganaron un choque directo en la lucha por una plaza en los 'play-in' contra los Wizards en Washington, liderados por los 26 puntos de Gary Trent Jrsaliendo del banquillo y los 25 de Fred VanVleet.

FVV cashes in from the corner ??



Raptors lead 110-107 with 1:09 left in OT.



Watch live on the NBA App

??: https://t.co/1pomQZMAZKpic.twitter.com/AJtKRpb6cl — NBA (@NBA) March 5, 2023

Los canadienses son novenos (32-33), mientras que los Wizards son décimos (30-33) y pueden ceder terreno respecto a los Chicago Bulls, que les persiguen en la undécima plaza (29-35).

Spurs 110 - Rockets 122

Ocho jugadores de los Rockets acabaron por encima de los diez puntos, liderados por los veinte puntos de Tari Eason y el doble doble de catorce puntos y trece rebotes de Kenyon Martin.

El español Usman Garuba aportó once puntos, tres rebotes y una asistencia en nueve minutos en pista.