Garuba firma oficialmente por los Rockets

Los Houston Rockets oficializaron la firma de contrato de novato del ala-pívot español Usman Garuba, quien la pasada semana rescindió el que le ligaba con el Real Madrid.



Garuba, de 19 años, que fue seleccionado con el número 23 por los Rockets en el pasado sorteo universitario, recibirá de su nuevo equipo la ayuda de 655.000 euros para que pueda pagar parte de los tres millones que tendrá que darle el joven jugador al Real Madrid en las próximas dos temporadas.



Pero Garuba, con su salario de novato, va a recibir de los Rockets más de 11 millones de dólares de salarios en los próximos cuatro años.

OFFICIAL: The #Rockets have signed Usman Garuba.



