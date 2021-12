Exhibición prenavideña de Curry; Kemba Walker recupera su mejor versión; victorias de Phoenix y Miami

Dallas Mavericks, 95 - Milwaukee Bucks, 102

En un partido en el que faltaron Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Kristaps Porzingis, entre otros, los Bucks arrancaron un trabajado triunfo en casa de los Mavericks por 95-102 en el que destacaron el trío de veteranos de Milwaukee (21-13) Khris Middleton (26 puntos), Jrue Holiday (24 puntos) y DeMarcus Cousins (22 puntos).

Los Mavericks (15-16), que llegaron a estar por delante 10 puntos en el segundo cuarto desperdiciaron en los últimos 12 minutos una clara oportunidad para sumar una nueva victoria. El máximo anotador de los Mavs fue Jalen Brunson, con 19 puntos y 8 asistencias.

Utah Jazz, 128 - Minnesota Timberwolves, 116

Los Jazz no dieron ninguna opción a unos Timberwolves que tuvieron siete jugadores de baja y les derrotaron por 128-116 en Salt Lake City a pesar de que el escolta de los de Minnesota (15-17), Malik Beasley, anotó 33 puntos y D'Angello Russell firmó 19 puntos y 14 asistencias. Sin embargo los Timberwolves pagaron las bajas de sus dos mejores hombres Karl Anthony Towns y Anthony Edwards.

Pero en los Jazz (22-9), Donovan Mitchell sumó 28 puntos y llevó a su equipo a la décima victoria en los últimos doce partidos. Además, el pívot francés Rudy Gobert aportó un doble doble de 20 puntos y 17 rebotes, Bojan Bogdanovic logró 18 tantos y Mike Conley otros 17.

Denver Nuggets, 107 - Charlotte Hornets, 115

Los 29 puntos y 21 rebotes de Nikola Jokic no fueron suficientes para que los Nuggets evitasen la derrota ante los Hornets por 107-115. Campazzo brilló desde el banquillo con 12 tantos y Jeff Green, Will Barton, Austin Rivers y Vlatko Cancar anotaron once tantos cada uno para los Nuggets (15-16).

La victoria de los Hornets (17-17) se fundamentó en Kelly Oubre Jr. que empezó el partido desde el banquillo y terminó haciendo 23 puntos, de los que 15 fueron fruto de 5 de los 11 triples que intentó. Además, Terry Rozier firmó 17 tantos y Lonzo Ball y Miles Bridges anotaron 16 puntos cada uno.

Phoenix Suns, 113 - Oklahoma City Thunder, 101

Los Suns confirmaron su etiqueta de mejor equipo de la NBA en la actualidad al derrotar en Phoenix a los Oklahoma City Thunder por 113-101. El mejor hombre de los locales (26-5) fue esta vez Devin Booker que hizo 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Su compañero, el pívot Deandre Ayton, hizo un doble doble de 19 puntos y 12 rebotes, mientras que Cameron Johnson sumó 21 puntos y 9 rebotes.

En Oklahoma (11-20) destacó una noche más el base Shai Gilgeous-Alexander con 29 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Josh Giddey le ayudó con 17 puntos.

Golden State Warriors, 113 - Memphis Grizzlies, 104

Stephen Curry, se tuvo que emplear a fondo para que los Golden State Warriors sumasen una nueva victoria ante los Memphis Grizzlies por 113-104. Curry anotó 46 puntos, con 8 triples de 14 intentos. En su equipo (26-6), sólo Gary Payton II hizo más de 10 puntos, en concreto 22.

Los Grizzlies (19-14) dominaron la primera mitad del partido y llegaron a estar 10 puntos arriba en el primer cuarto. Pero en la segunda mitad, Curry, que había anotado 16 puntos en los primeros 24 minutos, anotó otros 30, lo que catapultó a los Warriors. El máximo anotador de los Grizzlies fue Ja Morant, con 21 puntos. Jaren Jackson y De'Antony Melton hicieron 20 tantos cada uno.

Los Ángeles Lakers, 110 - San Antonio Spurs, 138

Cuarta derrota consecutiva de los Lakers, esta vez ante los Spurs por 110-138. Ni los 36 puntos y 9 rebotes de LeBron James ni los 30 tantos y 7 rebotes de Russell Westbrook fueron suficientes para enderezar a los Lakers (16-17).

El reserva de los Spurs (13-18), Keita Bates-Diop, consiguió 30 puntos, la cifra más alta de su carrera en la NBA, Derrick White anotó otros 23 puntos y Lonnie Walker IV sumó 21 puntos desde el banquillo.

Miami Heat, 115 - Detroit Pistons, 112

Los Detroit Pistons, el peor equipo de la NBA, acariciaron su sexta victoria de la temporada ante los Heat, pero Tyler Herro acabó con sus sueños y empujó a la victoria a los de Miami por 115-112. El máximo anotador del partido fue Herro, con 29 puntos. Max Strus hizo otros 26 tantos para los Heat (20-13) y Kyle Lowry aportó 21 puntos.

El mejor en los Pistons (5-26) fue el pívot Trey Lyles, con 28 puntos y 8 rebotes. Además, Saddiq Bey se fue hasta los 23 puntos y 10 rebotes, Cory Joseph logró 21 puntos y 9 asistencias y Frank Jackson 19 puntos.

New York Knicks, 117 - Washington Wizards, 124

El base de los Knicks Kemba Walker anotó 44 puntos, con 7 triples de 14 intentos, pero finalmente los Wizards se llevaron el partido por 117-124. A los puntos de Walker, se unieron los 23 de Julius Randle y los 20 de Alec Burks, pero fueron insuficientes para la victoria de los Knicks (14-18).

El máximo anotador de los de Washington (17-15) fue Spencer Dinwiddie que hizo un doble doble de 21 puntos y 12 asistencias. Kyle Kuzma también sumó un doble doble de 18 puntos y 10 rebotes y Corey Kispert sumó 20 tantos.

Orlando Magic, 104 - New Orleans Pelicans, 110

El español Willy Hernangómez fue el máximo reboteador del partido, con 16 capturas, en el que los Pelicans dominaron de principio a final a los Magic para ganar por 104-110. El compañero de Willy. Brandon Ingram fue el máximo anotador del partido con 31 puntos. Devonte' Graham hizo 20 puntos y Josh Hart 22 tantos para los Pelicans (12-21).

En los Magic (7-26) brilló con 22 puntos y 11 asistencias Cole Anthony. Gary Harris hizo otros 22 puntos y Wendell Carter Junior aportó 17 puntos y 12 rebotes.

Philadelphia 76'ers, 96 - Atlanta Hawks, 98

Joel Embiid tuvo la oportunidad de ganar el partido para los 76ers en el último segundo, pero su triple no entró y el marcador se quedó en 96-98 para los visitantes Hawks. Embiid fue el máximo anotador e hizo un doble doble de 23 puntos y 10 rebotes para los Sixers (16-16)

El mejor en los Hawks (15-16) fue Cam Reddish, con 18 puntos, John Collins firmó 17 tantos y Bogdan Bogdanovic fue fundamental desde el banquillo con sus 15 puntos.

Indiana Pacers, 118 - Houston Rockets, 106

Los Pacers notaron las ausencias de Domantas Sabonis y Malcolm Brogdon, pero finalmente se impusieron a los Rockets por 118-106. El máximo anotador fue el pívot de los Pacers (14-19), Myles Turner, con un doble doble de 32 puntos y 10 rebotes. También brillaron Caris Levert con 24 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias y Chris Duarte con 18 tantos.

En los Rockets (10-23) el más destacado fue Chris Wood con 22 puntos y 8 rebotes. Le ayudaron Jalen Green que se fue hasta los 20 puntos y Jae'sean Tate con 18 puntos.