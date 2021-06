Exhibición de los Nets en el 2-0 ante los Bucks; primer triunfo de Phoenix Suns en su serie

Nueva exhibición de los Brooklyn Nets ante los Milwaukee Bucks en las semifinales de la Conferencia Este que dominan por 2-0, mientras que los Phoenix Suns comenzaron la suya en el primer partido de la eliminatoria de la Conferencia Oeste con un triunfo convincente ante los Denver Nuggets para ponerse con 1-0 al mejor de siete.

Una vez más, el alero Kevin Durant volvió a encabezar el ataque balanceado y ganador de los Nets, que arrollaron por paliza de 125-86 a los Bucks y confirmaron porque concluyeron la temporada regular con la segunda mejor marca de la Conferencia Este.

Los Nets, a pesar de la ausencia del escolta James Harden, lesionado, volvieron a ser muy superiores a los Bucks, con Durant que aportó 32 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes, al conseguir su segundo triunfo consecutivo. Durant ha anotado 25 o más puntos en seis de los siete partidos de playoffs de los Nets.

El tercer partido de la eliminatoria, que cambia de sede, se jugará el jueves de esta semana en Milwaukee, donde también se dará el cuarto, el domingo. Junto a Durant, el base Kyrie Irving logró 22 puntos y el escolta Bruce Brown reemplazó muy bien a Harden con 13 puntos y seis rebotes en otra gran labor de equipo de los Nets, que llegaron a tener hasta 49 puntos de ventaja y dejaron a los Bucks con 34 anotaciones por debajo del promedio de la temporada regular.

El mismo ambiente de dominio se vivió en Phoenix por parte del equipo local de los Suns, que fueron superiores en todas las facetas del juego a unos Nuggets que volvieron a confirmar la gran dependencia que tienen de lo que pueda hacer el pívot serbio Nikola Jokic, que esta vez se quedó con 22 puntos y nueve rebotes. Victoria por 122-105.

