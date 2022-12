Embiid vuelve a exhibirse con 53 puntos; LeBron y Davis acaban con una racha de tres derrotas consecutivas

Convertido en el primer jugador que logra esta temporada dos partidos por encima de los 50 puntos, Embiid trituró a los Hornets con 20 de 32 en tiros de campo (incluyendo 2 de 3 en triples) y estuvo perfecto desde la línea de personal (11 de 11). James Harden acarició el triple-doble en los Sixers (19 puntos, 9 rebotes y 16 asistencias) y en los Hornets, que han perdido cinco encuentros seguidos, Terry Rozier y Kelly Oubre Jr. anotaron 29 puntos por cabeza.

Con solo 0.5 segundos y en la prórroga, AJ Griffin le dio un triunfo épico a los Atlanta Hawks con una jugada de fantasía: recibió un balón desde la banda de Jalen Johnson, lo agarró de espaldas y, sin tocar el suelo, se giró para meter una canasta asombrosa que dejó a los Bulls sin palabras. Bogdan Bogdanovic (28 puntos y 7 rebotes) fue el máximo anotador en Atlanta y en Chicago no sirvió de nada el partido casi de triple-doble de DeMar DeRozan (34 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias).

The Rook is CLUTCH ?? AJ Griffin sinks his 2nd #TissotBuzzerBeater of his rookie szn! #TimingEmotions https://t.co/rCnHVi2YuC pic.twitter.com/Lo2l3S2NE0

Siete victorias consecutivas, líderes del Oeste y con la moral comida a los Suns. Así de triunfales marchan los Pelicans, que se dejaron guiar por Zion Williamson (35 puntos con 14 de 21 en tiros y 8 rebotes) y CJ McCollum (29 puntos y 7 asistencias) para derrotar en la prórroga a Phoenix por segunda vez en 48 horas.

Sin Devin Booker por molestias en los isquiotibiales, los Suns sumaron su cuarta derrota seguida pese a los 28 puntos y 12 rebotes de Deandre Ayton y los 27 puntos de Mikal Bridges. El español Willy Hernangómez solo jugó un minuto en los Pelicans sin dejar huella en la estadística y el puertorriqueño José Alvarado aportó 2 puntos, un rebote y 2 asistencias en 10 minutos.

El sorpresón de la jornada se vivió en Houston, donde los Rockets, que ocupan el último puesto del Oeste, vencieron a los poderosos Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (16 puntos y 18 rebotes) y que son el segundo mejor equipo de toda la liga solo por detrás de los Boston Celtics. Jalen Green (30 puntos y 7 rebotes) lideró a Houston y Jrue Holiday (25 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) hizo lo propio en unos Bucks que solo metieron el 36,7 % de sus tiros.

El español Serge Ibaka no jugó en los Bucks; su compatriota Usman Garuba aportó 2 puntos, 2 rebotes y un tapón en 11 minutos con Houston; y Khris Middleton solo disputó 6 minutos con Milwaukee antes de dejar el partido por molestias en el tobillo.

Los Angeles Lakers se recuperaron de tres derrotas seguidas al vencer, con bastante sufrimiento, a unos Detroit Pistons que tienen el peor balance de la liga. LeBron James (35 puntos) y Anthony Davis (34 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias) brillaron en unos Lakers en los que Austin Reaves firmó un triple clave en un final muy ajustado. Bojan Bogdanovic, con 38 puntos, destacó en Detroit.

LeBron and AD both went off for 30+ points to lead the @Lakers to the win on the road! #LakeShow@KingJames: 35 PTS, 5 REB, 5 AST@AntDavis23: 34 PTS, 15 REB, 7 AST, 2 STL pic.twitter.com/lwBFzV01Du