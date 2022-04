Embiid será baja indefinida por una lesión en ojo

Joel Embiid será baja indefinida en los Philadelphia 76ers debido a una fractura de la órbita y a una leve conmoción. La franquicia de Filadelfia anunció este viernes que estos problemas físicos del pívot son fruto del sexto partido de la primera ronda de los Sixers, que se disputó el jueves y en el que derrotaron a los Toronto Raptors para lograr el 4-2 definitivo en esta serie.

Embiid ya venía arrastrando problemas en un dedo que, pese a las molestias que le ocasionaba, no le impidió jugar contra los Raptors. En cambio, ahora se perderá al menos el comienzo de la semifinal del Este frente a los Miami Heat a la espera de que los médicos vean su evolución.

