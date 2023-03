Embiid impulsa a los Sixers; tercer triunfo consecutivo de los Lakers; 8 puntos y 8 asistencias de Ricky Rubio

Joel Embiid selló este viernes la canasta decisiva para que los Philadelphia 76ers doblegaran a los Portland Trail Blazers y D'Angelo Russell regresó con 28 puntos e impulsó la tercera victoria consecutiva de Los Ángeles Lakers, sin LeBron James, contra los Toronto Raptors con la que los angelinos se colocaron a un triunfo de la sexta plaza en el Oeste.

Joel Embiid culminó su noche de 39 puntos con la canasta decisiva a falta de 1.5 segundos para el final para darle a los 76ers la cuarta victoria consecutiva, tras un partido en el que remontaron 21 puntos de desventaja. James Harden aportó 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, mientras que en los Blazers, Anfernee Simons aportó 34 puntos, sin premio.

El banquillo de los Lakers aportó 61 puntos por los doce de los Raptors y los angelinos sellaron un gran triunfo para colocarse novenos en solitario en el Oeste (33-34) con su tercera victoria consecutiva. El equipo de Darvin Ham está a un solo triunfo de la sexta plaza de los Dallas Mavericks, que da acceso directo a ls 'playoffs'.

DLo TOOK OVER in the Lakers W, dropping 16 PTS on 100% FG in Q4 ??



28 PTS, 9 AST, 5 REB, 5 3PM



For more, download the NBA app:

?? https://t.co/EfGWQh0QrCpic.twitter.com/QLqWiJHyVP