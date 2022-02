Embiid se impone a Antetokounmpo; Doncic se regala otra gran noche y le clava 49 puntos a los Pelicans

Milwaukee Bucks, 120 - Philadelphia 76'ers, 123

En un enorme enfrentamiento con sabor a playoffs, los Philadelphia 76ers, todavía sin James Harden, asaltaron la cancha de los Milwaukee Bucks con un Joel Embiid sensacional: 42 puntos (14 de 21 en tiros), 14 rebotes y 5 asistencias. Tobias Harris y Tyrese Maxey colaboraron con 19 puntos cada uno con el gigante camerunés que va camino del MVP.

?? 42 PTS (14-21 FGM) | 14 REB | 5 AST ??@JoelEmbiid showed why he is leading the league in scoring, dropping 42 points in Milwaukee to secure the @sixers win! pic.twitter.com/lLvv9Piqxn — NBA (@NBA) February 18, 2022

Giannis Antetokounmpo rozó el triple-doble (32 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias) en unos Bucks que fallaron un triple de Khris Middleton (19 puntos) para haber empatado el partido sobre la bocina y en los que también se lució Jrue Holiday con 24 tantos.

New Orleans Pelicans, 118 - Dallas Mavericks, 125

Luka Doncic destrozó a los New Orleans Pelicans con 49 puntos (17 de 35 en tiros, 7 de 14 en triples), 15 rebotes y 8 asistencias, y llevó a los Dallas Mavericks a su sexta victoria en los últimos siete partidos. Doncic, que ha recuperado su mejor versión, tuvo la ayuda de Jalen Brunson (23 puntos) y Maxi Kleber (20 tantos).

?? LUKA MAGIC ??



Luka EXPLODED for 49 PTS to power the @dallasmavs to victory in New Orleans. Luka has scored 45+ points in 3 of his last 4 games! #MFFL@luka7doncic: 49 PTS, 15 REB, 8 AST, 7 3PM pic.twitter.com/pWHLvqU7zE — NBA (@NBA) February 18, 2022

CJ McCollum (38 puntos con 7 triples) fue el mejor de unos Pelicans que apretaron sin premio en el último cuarto y en los que el español Willy Hernangómez no tuvo minutos por el buen partido de los otros hombres altos de los de Nueva Orleans: Jonas Valanciunas (16 puntos y 18 rebotes) y Jaxson Hayes (18 puntos).

Charlotte Hornets, 107 - Miami Heat, 111

Noche de lágrimas en Charlotte. Los Hornets desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en el último cuarto, fallaron un tiro libre decisivo de Montrezl Harrell en la primera prórroga y acabaron cayendo en el segundo tiempo extra ante los Miami Heat. Miles Bridges (29 puntos y 11 rebotes) fue el más destacado de unos Hornets en depresión que han perdido nueve de sus últimos diez encuentros.

The @MiamiHEAT & @hornets battled back and forth in a double-overtime THRILLER! @MilesBridges: 29 PTS, 11 REB@Klow7: 25 PTS, 9 REB, 5 AST, 2 STL, 6 3PM pic.twitter.com/WjtN3IMdpZ — NBA (@NBA) February 18, 2022

En los Heat (38-21), que están empatados en el liderato del Este con los Chicago Bulls, Kyle Lowry fue fundamental con 12 puntos en las dos prórrogas para un total de 25 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Duncan Robinson hizo 21 puntos y Jimmy Butler 15 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Brooklyn Nets, 103 - Washington Wizards, 117

Los Washington Wizards dominaron el último cuarto (25-39) para derrotar a domicilio a unos Brooklyn Nets todavía muy lejos del mejor nivel y en los que aún no ha debutado Ben Simmons y sigue lesionado Durant. Patty Mills fue el mejor de los Nets con 22 puntos y Cam Thomas hizo otros 20 puntos.

Rui Hachimura brilló con 20 puntos en unos Wizards en los que los secundarios tiraron del carro ante el flojo partido de Kyle Kuzma (5 puntos) y la ausencia por lesión de Bradley Beal y Porzingis.

Los Ángeles Clippers, 142 - Houston Rockets, 111

Con su mayor anotación en lo que va de temporada, Los Ángeles Clippers pasaron por encima de unos Houston Rockets que llevan siete derrotas seguidas y que demostraron importantes carencias en defensa. Luke Kennard (25 puntos), con 8 de 9 en triples, lideró la avalancha de los angelinos (55,4 % en tiros de campo con un 51,4 % en triples, 18 de 35). Marcus Morris hizo 27 tantos.

Mientras que Jalen Green, número dos del último draft, fue el principal referente de los Rockets con 21 puntos junto a Jae'sean Tate que logró 19 tantos.