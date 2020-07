Dwight Howard se declara 'antimascarillas' y 'antivacunas' por el coronavirus

Las últimas declaraciones del jugador de Los Angeles Lakers Dwitght Howard sobre el coronavirus no han pasado desapercibidas. El jugador de baloncesto mantuvo un encuentro de casi una hora el pasado domingo a través de Instagram Live en el que le preguntaron si cree en las vacunas y su respuesta fue contundente: "No creo. Es mi opinión personal, pero no creo".

Howard, además de 'antivacunas' se ha mostrado 'antimascarillas': "No sabía que el coronavirus volaba por el aire en busca de la gente", declaró. De hecho, durante el directo, se le preguntó por qué no llevaba mascarilla, y dijo que estaba en la lavandería. Además, explicó que estando en la 'burbuja', en Orlando, donde este martes se ha conocido que no existen positivos en la NBA, "siento que estamos en el lugar más seguro de Orlando. Nos hacemos pruebas todos los días".

Todos los jugadores de la NBA dan negativo por COVID en última prueba en la "burbuja" Los partidos de la NBA se reanudarán el 30 de julio después de ser detenidos a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus. 21 jul 2020 - 09:53

"Entiendo lo de que hay que llevar una mascarilla y todo eso, así que nadie está haciendo nada fuera de lugar. Pero entiendo que siempre en todo eso existe algún tipo de controversia. Y yo no estoy en ninguna controversia, ¿y sabes lo que pienso? Que se trata de algún 'clickbait'.", añadió.