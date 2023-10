Doncic frustra el debut del extraterrestre Wembanyama

San Antonio Spurs, 119 - Dallas Mavericks, 126

Wembanyama, el joven más esperado en la NBA desde el aterrizaje de LeBron James hace ya dos décadas, sumó 15 puntos (6 de 9 en tiros, 3 de 5 en triples) y 5 rebotes en un debut con altibajos en el que tuvo que lidiar con problemas de faltas y en el que acabó liberándose de la presión en el último cuarto, donde brilló con 9 puntos.

Spurs-Mavs went down to the wire for a fantastic finish in San Antonio ??



- Luka: 33 PTS, 13 REB, 10 AST

- Wemby: 15 PTS (9 in Q4), 5 REB, 67% FG

- Kyrie: 22 PTS, 6 AST

- Devin Vassell: 23 PTS, 5 REB



Dallas held on to win 126-119 #KiaTipOff23pic.twitter.com/oIaGaxooFB — NBA (@NBA) October 26, 2023

Otro gran talento europeo como Luka Doncic amargó el estreno de 'Wemby' al conseguir un triple-doble (33 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) con el que los Dallas Mavericks se impusieron a los San Antonio Spurs en este enfrentamiento texano para abrir la temporada.

New York Knicks, 104 - Boston Celtics, 108

30 puntos (incluidos cinco triples), 8 rebotes y 4 tapones. Esa fue la espléndida hoja de servicios de Porzingis en su primera aparición con los Celtics, que se apoyaron en 9 puntos del gigante letón en los últimos tres minutos para derrotar a los New York Knicks. Jayson Tatum también brilló con 34 puntos y 11 rebotes en los de verde mientras que en los neoyorquinos, con una pobre actuación de Jalen Brunson y Julius Randle, destacaron RJ Barrett e Immanuel Quickley (24 puntos cada uno).

Kristaps Porzingis put up big numbers and secured the W in his @celtics debut ??



?? 30 PTS

?? 5 3PM

?? 8 REB

?? 4 BLK pic.twitter.com/HBH4o2yh6o — NBA (@NBA) October 26, 2023

Brooklyn Nets, 113 - Cleveland Cavaliers, 114

Un triple de Donovan Mitchell (27 puntos y 6 asistencias) a falta de solo 12 segundos fue la sentencia de muerte para los Brooklyn Nets, que cayeron en su cancha ante los Cleveland Cavaliers. De nada sirvió para los Nets el partidazo de Cam Thomas con 36 puntos.

Cam Thomas (36 PTS) showed out in the Nets season opener ??#KiaTipOff23pic.twitter.com/TBRqWcd9Ix — NBA (@NBA) October 26, 2023

Miami Heat, 103 - Detroit Pistons, 102

Los Miami Heat ganaban de 19 en el cuarto periodo pero sufrieron hasta el último suspiro para derrotar a los Detroit Pistons, que tuvieron un triple sobre la bocina de Cade Cunningham (30 puntos y 9 rebotes) para haber dado la campanada. Bam Adebayo (22 puntos y 8 rebotes) y Jimmy Butler (19 puntos y 13 rebotes) fueron los máximos anotadores de Miami, equipo en el que debutó el novato mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. con 6 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

Utah Jazz, 114 - Sacramento Kings, 130

Los Sacramento Kings fueron uno de los ataques más demoledores el curso pasado y esta nueva campaña la empezaron igual con un triunfo ante los Utah Jazz cimentado en los 33 puntos de Harrison Barnes, un holgado +23 en el inicio del último cuarto y en cinco jugadores por encima de los 10 puntos. Jordan Clarkson (24 puntos y 6 asistencias) fue el más destacado de los Jazz.

Harrison Barnes put on a big-time performance in Sacramento's win ????



?? 33 PTS

?? 11/16 FGM

?? 5/7 3PM pic.twitter.com/8vbBIk83hj — NBA (@NBA) October 26, 2023

Indiana Pacers, 143 - Washington Wizards, 120

También sacaron a pasear la apisonadora los Indiana Pacers, que no dieron opción a unos Washington Wizards que aparecen en todas las previas como uno de los conjuntos más flojos de esta nueva temporada. Hasta ocho jugadores de los Pacers sumaron dobles dígitos de anotación con Bruce Brown como referente en su nuevo equipo con 24 puntos. Kyle Kuzma encabezó a Washington con 25 puntos.

Memphis Grizzlies, 104 - New Orleans Pelicans, 111

Los New Orleans Pelicans comenzaron con buen pie y una victoria de prestigio en Memphis ante unos Grizzlies azotados por las bajas (Santi Aldama, Steven Adams, Brandon Clarke, el suspendido Ja Morant...). CJ McCollum, con 24 puntos y un gran 6 de 11 en triples, se puso al frente de los de Nueva Orleans mientras que Desmond Bane dio la réplica en los de Memphis con 31 puntos.

Chicago Bulls, 104 - Oklahoma City Thunder, 124

Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 10 asistencias) fue demasiada pólvora para unos Chicago Bulls que no pintan nada bien en este arranque y en los que el mejor fue DeMar DeRozan con 20 puntos. Chet Holmgren, que se perdió por lesión toda la temporada pasada, debutó en la NBA con 11 puntos para Oklahoma City, que arrasó a Chicago en cuanto a efectividad (54,9 % en tiros de campo frente a 41,5 % de acierto de sus rivales).

SGA puts on a show (31 PTS, 10 AST) in the @okcthunder's season-opening win ?? pic.twitter.com/cqdlNxrOVG — NBA (@NBA) October 26, 2023

Orlando Magic, 116 - Houston Rockets, 86

Una segunda mitad aplastante (62-43) fue suficiente para que los Orlando Magic sacudieran a los Houston Rockets en este duelo entre dos equipos jóvenes pero llamados a crecer de manera importante esta temporada. Cole Anthony (20 puntos y 8 rebotes) se puso al frente de Orlando en tanto que Dillon Brooks y Fred VanVleet debutaron en Houston con 14 puntos cada uno.

Toronto Raptors, 97 - Minnesota Timberwolves, 94

Dennis Schroder descorchó su etapa en Toronto con 22 puntos y 7 asistencias para que los Raptors vencieran a los Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards (26 puntos con 8 de 27 en tiros) y el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (19 puntos con 8 de 25 en intentos a canasta) marcaron el ritmo de anotación de unos Wolves muy desacertados (34 % en tiros de campo).

Charlotte Hornets, 116 - Atlanta Hawks, 110

P.J. Washington (25 puntos) y Terry Rozier (24 puntos) tomaron las riendas de los Charlotte Hornets, que doblegaron a los Atlanta Hawks de un gris Trae Young (23 puntos con 4 de 19 en tiros de campo). Brandon Miller, número 2 del último draft, se estrenó con 13 puntos para Charlotte.

Los Ángeles Clippers, 123 - Portland Trail Blazers, 111

Paul George (27 puntos), Ivica Zubac (20 puntos) y Kawhi Leonard (23 puntos) dieron forma al cómodo triunfo en el partido inaugural de Los Angeles Clippers ante los Portland Trail Blazers ya 'huérfanos' de Damian Lillard. Scoot Henderson, tercero en el último draft, debutó para los de Portland con 11 puntos.