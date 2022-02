Doncic, elegido como reserva para el Partido de las Estrellas; Garland y Van Vleet harán su debut

Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, figura entre los reservas para el partido del All-Star, que se disputará el próximo 20 de febrero en Cleveland (EE.UU.). El esloveno fue elegido este jueves entre los jugadores de la Conferencia Oeste junto a Devin Booker (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

En la Conferencia Este fueron seleccionados Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers, primera aparición en el All-Star), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Fred VanVleet (Toronto Raptors, primera elección para el All-Star).

The 2022 #NBAAllStar starters & reserves!



The #NBAAllStar Draft Show is Thursday, Feb. 10 at 6:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/MzaZLIFuHB