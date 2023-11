Denver acaba con el invicto de Dallas; Curry da la victoria a los Warriors sobre la bocina

Denver Nuggets, 125 - Dallas Mavericks, 114

Los Denver Nuggets dominaron este viernes de principio a fin a los Dallas Mavericks (125-114), que perdieron su primer partido esta temporada y que empezaron con tropiezo su andadura en el NBA In-Season Tournament. Nikola Jokic y Luka Doncic se medían en el duelo más suculento del arranque del nuevo torneo con el que la NBA experimenta por primera vez con el formato de copa durante la fase regular.

Los Nuggets (5-1), vigentes campeones de la NBA, demostraron que siguen siendo un equipo tan compenetrado como arrollador en todas las facetas del juego y contaron con una excelente versión de Jokic, que brilló con 33 puntos (impresionante 14 de 16 en tiros de campo), 14 rebotes (7 de ellos ofensivos) y 9 asistencias. Michael Porter Jr. destacó con 24 puntos y 9 rebotes, Jamal Murray consiguió 18 puntos y 13 asistencias y Aaron Gordon logró 18 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

También se quedó al borde del triple-doble Doncic (34 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias), pero el genio esloveno, con 11 de 24 en tiros (6 de 11 en triples), sufrió con 9 pérdidas de balón. Kyrie Irving, que se había perdido los dos últimos encuentros por lesión, regresó esta noche con los Mavericks con 22 puntos y 7 asistencias. En cambio, Jason Kidd, entrenador de los Mavericks, se perdió el partido por estar enfermo.

Oklahoma City Thunder, 139 - Golden State Warriors, 141

Una bandeja de Steph Curry con 0.2 segundos por jugar en el cuarto período, tocada aparentemente por Draymond Green, le dio este viernes a los Golden State Warriors un vibrante triunfo por 141-139 en el campo de los Oklahoma City Thunder. Los Warriors sumaron su quinta victoria consecutiva y la cuarta en cuatro partidos jugados fuera de casa este año, en un partido de enorme intensidad acabado con una larga revisión de los árbitros en la jugada decisiva.

Con empate 139-139, Curry, que acabó con 28 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 5 triples, entró en la pintura y pareció anotar 2 puntos, aunque los árbitros revisaron la jugada por una posible interferencia de Draymond Green. Tras varios minutos, y viendo que Josh Giddey, de los Thunder, tocó la red de la canasta antes del presunto toque de Green al aro, los árbitros concedieron los dos puntos a los Warriors. La canasta fue finalmente entregada de manera oficial a Green, según las estadísticas oficiales de la NBA.

Los Thunder, que no pudieron contar con su estrella Shai Gilgeous Alexander, cayeron pese a tirar con un 60 % de acierto desde el campo y con un 51 % desde la línea de tres puntos. Su mejor anotador fue Lunguentz Dort con 29 puntos y un perfecto seis de seis en triples. Chet Holmgren acabó con 24 puntos e intercambió su camiseta con Curry al acabar el partido.

Milwaukee Bucks, 110 - New York Knicks, 105

Los Milwaukee Bucks se adjudicaron este viernes un sufrido triunfo en su primer partido del NBA In-Season Tournament frente a los New York Knicks (110-105), que no supieron aprovechar el impresionante recital de 45 puntos de Jalen Brunson. El base de los Knicks, que dio una exhibición en Milwaukee, colocó con +2 a los neoyorquinos a falta de solo 1.10, lo que suponía su primera ventaja en el encuentro desde el segundo cuarto.

Sin embargo, en el momento más delicado para los locales apareció Lillard, que encadenó un triple con un dos más uno para que los Bucks consiguieran la victoria en este nuevo torneo con el que la NBA experimenta por primera vez con el formato de copa. Brunson acabó con 45 puntos (17 de 30 en tiros de campo) mientras que Lillard fue el referente ofensivo de los Bucks con 30 puntos (7 de 15). Giannis Antetokounmpo aportó 22 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias y Brook López fue clave en defensa con 8 tapones.

Brooklyn Nets, 109 - Chicago Bulls, 107

Los Brooklyn Nets triunfaron este viernes por 109-107 en el campo de los Chicago Bulls y arrancaron con victoria a domicilio el nuevo torneo dentro de la temporada de la NBA, con una sólida actuación grupal liderada por cinco triples y 21 puntos de Dorian Finney Smith. A la gran noche de Finney Smith se sumaron los 20 puntos de Mikal Bridges, con tres triples, y los 17 de Cam Thomas.

Los Nets se llevaron un partido muy igualado, un cara a cara en el que los Bulls tuvieron el último balón, con un intento de tres puntos de Zach LaVine que fue repelido por el aro. LaVine y DeMar DeRozan acabaron con 24 puntos cada uno, Coby White metió 18, y Nikola Vucevic aportó un doble doble de trece puntos y doce rebotes.

