Debut para olvidar de Marc Gasol con Los Angeles Lakers; Irving y Durant se exhiben ante Warriors

La jornada inaugural de la temporada 2020-21 dejó a los primeros protagonistas, con el base Kyrie Irving y el alero Kevin Durant imparables al frente de los Nets de Brooklyn, y Paul George y Kawhi Leonard, como figuras dominantes de Los Angeles Clippers.

Irving y Durant se encargaron de liderar la exhibición que los Nets dieron ante los Warriors de Golden State a los que vencieron por paliza de 125-99.

El base All-Star acabó líder encestador al lograr 26 puntos y cuatro asistencias que permitieron al exestrella canadiense Steve Nash debutar con una gran victoria como entrenador de la NBA.

Además, los Nets cortaron una racha de siete derrotas consecutivas en los partidos de apertura de temporada y tienen marca de 1-0 por primera vez desde el 3 de noviembre del 2012, su primer juego disputado en el Barclays Center después de mudarse de Nueva Jersey.

Durant, que no jugaba un partido desde junio del 2019, cuando todavía estaba con los Warriors en el quinto partido de las Finales de la NBA, donde se lesionó de gravedad, lució como en sus mejores momentos y aportó 22 puntos, con 7 de 7 desde la línea de personal, además de capturar cinco rebotes, repartió tres asistencias y recuperó tres balones en 25 minutos de acción.

Junto a Durant e Irving, que también capturó cuatro rebotes y repartió cinco asistencias, el base-escolta, Caris LeVert, que salió de reserva, surgió como el sexto jugador de los Nets al aportar 20 puntos, que ayudaron al equipo de Brooklyn llegar a tener hasta 38 tantos de ventaja.

Se espera que los Nets compitan por el título de la Conferencia Este después de que finalmente Durant e Irving estén juntos en la cancha y usaron el primer partido de la temporada corta de 72 encuentros para demostrar que están listos para lograr tal objetivo.

El base Stephen Curry, que también regresó tras perderse toda la pasada temporada, aportó un doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias como líder de los Warriors, un equipo que no se parece en nada al que ganó dos títulos en las tres temporadas en las que Durant estuvo con la franquicia de Golden State.

.@StephenCurry30 tallies 20 PTS, 10 AST in his return to action for the @warriors.



