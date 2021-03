Un cromo firmado por el 'rookie' Doncic se convierte en el más caro de la historia de la NBA: $4,6 millones

Un cromo firmado por Luka Doncic con tinta azul en su primera temporada en la NBA (2018-2019) se ha convertido en el cromo por el que más se ha pujado en la historia del baloncesto.

JUST IN: Collector Nick Fiorello has purchased this Luka Doncic 1/1 for $4.6 million. pic.twitter.com/BziiWTrdfC