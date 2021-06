Chris Paul lidera a Phoenix Suns para poner el 2-0 en la semifinal de Conferencia ante Denver Nuggets

Phoenix Suns ya dominan por 2-0 su semifinal de la Conferencia Oeste frente a Denver Nuggets tras apuntarse una contundente victoria (123-98) y aguar la celebración de Nikola Jokic, que afrontaba su primer partido tras ser nombrado MVP de la temporada regular.

Igual que ocurrió en la apertura de la serie (122-105), los Suns no dieron opción frente a su público en Arizona y ya están a tan solo dos victorias de meterse en la final del Oeste, después de una faena redonda en la que sus cinco titulares se fueron a dobles dígitos de anotación.

?? 17 PTS, 15 AST, 0 TOV for @CP3 ??



Chris Paul becomes the first player in @NBAHistory to reach 15 assists with 0 turnovers three separate times in the #NBAPlayoffs! #ThatsGame@Suns seek 3-0 series lead on Friday at 10 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/uixM2u9g5O