Carmelo Anthony jugará en los Blazers de Pau Gasol

Carmelo Anthony puede estar muy cerca de regresar a la NBA tan solo un año después de su último partido. Según informa Adrian Wojnarowski, 'Melo' habría cerrado un acuerdo con los Blazers para jugar en el equipo de Portland esta temporada y, así, compartir vestuario con Pau Gasol.

Los Blazers, que no han empezado la temporada de la mejor manera posible, esperan contar con su nuevo fichaje lo antes posible. Los Blazers serían el quinto equipo en el que jugaría Carmelo Anthony después de haberse enfundado las camisetas de Denver, Knicks, Oklahoma y Houston.

