Buen debut de Garuba con los Rockets; una falsa alarma de incendio evita el de Aldama con Memphis

El pívot español Usman Garuba respondió con solvencia en su estreno en la pretemporada de la NBA con los Rockets de Houston, que se impusieron por 125-119 a los Washington Wizards.



El exjugador del Real Madrid fue clave en los seis minutos y 20 segundos que estuvo en la pista del Toyota Center de Houston. Aportó cinco puntos, al estar perfecto en los tiros de campo, con canasta y triple que permitieron a los Rockets comenzar la remontada después de estar abajo en el marcador 91-98 con 9:44 minutos por disputarse.

Ahí fue cuando el entrenador de los Rockets, Stephen Silas, decidió que Garuba saliese al campo e hiciese su debut en la NBA. La presencia del pívot de Azuqueca (Guadalajara) le dio mayor movilidad al juego ofensivo de los Rockets, que comenzaron también a defender mejor.

A falta de 7:40 minutos para el final llegó la primera canasta de Garuba, una penetración con asistencia de Armoni Brooks para poner el 97-107. Pero sería su triple a falta de 4:30 por jugarse el que permitió a los Rockets empatar el marcador a 111. Garuba acabó con 2 de 2 en tiros a canasta, capturó un rebote defensivo y perdió un balón.

Los Grizzlies de Memphis vivieron una noche especial de pretemporada después de ganar por 87-77 a los Milwaukee Bucks, actuales campeones de la NBA, en un partido que se suspendio después de tres cuartos en el FedExForum, donde se activó una alarma de incendio, lo que forzó la evacuación.



En el momento del suceso, los Grizzlies lideraban 87-77 y ese marcador fue el que contó de manera oficial al no poderse reanudar la competición.

