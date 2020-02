Buddy Hield, mejor triplista de la NBA

Buddy Hield, de los Kings de Sacramento, logró el título del concurso de triples el sábado, superando en la final al veterano del concurso Devin Booker, así como al alero de los Wizards de Washington, Davis Bertans. Hield anotó 27 puntos de un máximo de 40 en la final para superar a Booker, que consiguió 26. Bertans aportó 22 puntos.

