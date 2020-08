Bucks y Lakers igualan sus series ante Magic y Blazers

Milwaukee Bucks, 111 - Orlando Magic, 96 (1-1)

La normalidad volvió a los MilwaukeeBucks, el mejor equipo de la temporada, regular, con un nuevo recital del griego Giannis Antetokounmpo que aportó un doble-doble de 28 puntos, 20 rebotes y cinco asistencias que les ayudó a vencer 111-96 a los Magics y a empatar (1-1) la serie de cuartos de final de los playoffs de la Conferencia Este.

Brook López logró 20 puntos y Pat Connaughton llegó a los 15 puntos y 11 rebotes después de anotar 5 de 8 triples. Además, Eric Bledsoe aportó 13 puntos y 7 asistencias y Donte DiVincenzo otros 11 tantos. Los Bucks sobrevivieron a un nuevo flojo partido de Khris Middleton que solo aportó 2 puntos.

Nikola Vucevic lideró a los Magic con 32 puntos y 10 rebotes, pero esta vez no pudo dominar a Antetokounmpo ni a Brook López dentro de la pintura. Terrence Ross y Evan Fournier aportaron 12 puntos cada uno.

Los Ángeles Lakers, 111 - Portland Trail Blazers, 88 (1-1)

Anthony Davis impuso su poder dentro de la pintura y con un doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes y tres asistencias, lideró el ataque de los Lakers que ganaron con facilidad por 111-88 a los Trail Blazers.

Junto a Davis, Kentavious Caldwell-Pope llegó a los 16 tantos, incluidos cuatro triples de seis intentos, y surgió como el factor sorpresa ganador. LeBron James no tuvo su mejor actuación individual al quedarse en 10 puntos, siete asistencias, seis rebotes y seis perdidas de balón.

Pero el equipo no lo necesitó después que los Trail Blazers en el tercer periodo perdieran a Damian Lillard, que se dislocó el dedo índice de la mano izquierda al chocar con el pie derecho de Anthony Davis, que hacia una penetración a canasta. La lesión de Lillard dejó a los Blazers sin ningún tipo de reacción.

Lillard antes de lesionarse aportó 18 puntos y capturó tres rebotes, pero falló 8 de 14 tiros de campo y 6 de 7 intentos de triples. La buena noticia para los Trail Blazers fue el conocer que las radiografías que le hicieron a Lillard dieron negativo a que tuviese ningún tipo de fractura en la estructura interior del dedo, lo que le permitirá volver a competir el sábado, en el tercer partido.

Houston Rockets, 111 - Oklahoma City Thunder, 98 (2-0)

James Harden no tuvo su mejor inspiración, pero si anotó los puntos decisivos en la segunda mitad del partido que los Rockets ganaron 111-98 a los Thunder. A pesar de la ausencia de Russell Westbrook, que sigue de baja por una lesión en el cuádriceps derecho, los Rockets, liderados por los 21 puntos de Harden consiguieron la victoria para ponerse con marca de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete partidos.

Los Rockets utilizaron los triples como su mejor arma en el juego ofensivo y anotaron 19 después de 56 intentos, un nuevo récord en los playoffs de la NBA. Junto a Harden, que aportó también nueve asistencias, Danuel House Jr. llegó a los 19 puntos y 9 rebotes y Eric Gordon y Jeff Green aportaron 15 cada uno.

El escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, su mejor marca de playoffs,al frente del ataque de los Thunder, que también tuvieron a Danilo Gallinari con 17 tantos insuficientes a la hora de evitar la derrota.

Miami Heat, 109 - Indiana Pacers, 100 (2-0)

Duncan Robinson anotó 24 puntos, incluidos siete triple de ocho intentos, y guió a los Heat de Miami al triunfo de 109-100 frente a los Pacers. Los Heat con el triunfo se ponen 2-0 en la serie al mejor de siete partidos. Goran Dragic con 20 puntos y seis asistencias fue el segundo máximo encestador de los Heat, Jimmy Butler logró otros 18 puntos, con siete rebotes y seis asistencias.

Los Pacers, que solo pudieron imponer su juego en el primer periodo, tuvieron a Victor Oladipo como líder encestador al conseguir 22 puntos. Malcom Brogdon y Myles Turner anotaron 17 cada uno y T.J. Warren firmó 14 tantos.