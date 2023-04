Un brutal Doncic no puede rescatar a los Mavericks del precipicio; Los Pelicans derrotan a los Clippers

Una monumental actuación de 42 puntos y 10 rebotes del esloveno Luka Doncic no le bastó este sábado a los Dallas Mavericks para sobrevivir en Miami ante la ley de Jimmy Butler, que dirigió una trascendental victoria de los Heat por 129-122 con 35 puntos y 12 asistencias.

Tras acudir el viernes al Masters 1.000 de Miami para ver la semifinal del español Carlos Alcaraz contra el italiano Jannik Sinner, Butler y Doncic ofrecieron este sábado un tremendo espectáculo, un duelo de alto voltaje que se saldó con un triunfo que complica aún más las esperanzas de los Mavericks de llegar a la postemporada en el Oeste. Doncic acabó su partido con 42 puntos y 17 de 25 en tiros, a los que añadió 10 rebotes, 8 asistencias y 2 robos, pero la vulnerabilidad defensiva de su equipo le pasó, una vez más, factura.

Luka Doncic records his 14th 40+ PT game of the season with his 42-PT performance tonight in Miami ?? pic.twitter.com/MMw4xa0rPh