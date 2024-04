Brunson asalta Boston al frente de los Knicks; Curry lidera a sus Warriors

Sacramento Kings, 123 - New Orleans Pelicans, 135

Los Pelicans reforzaron su sexta plaza en el Oeste, que da acceso directo a los 'playoffs', al dominar a los Kings en Sacramento con unas asombrosas actuaciones de Zion Williamson (31 puntos), CJ McCollum (31 puntos y 9 triples) y Trey Murphy (27 puntos). A New Orleans les valdrá con ganar uno de los 2 próximos partidos, contra Golden State Warriors o Los Ángeles Lakers, para ser sextos. Sacramento ha perdido fuelle y es octavo en el Oeste. D'Aaron Fox (33 puntos y 8 asistencias) y Domantas Sabonis (18 puntos y 10 rebotes) lideraron a los Kings.

The @PelicansNBA star duo came up big in a win vs. the Kings as they stand at #6 in the West!



CJ: 31 PTS, 7 AST, 4 REB, 9 3PM

Zion: 31 PTS, 6 AST, 4 REB, 3 STL pic.twitter.com/l3xk6uTe4r — NBA (@NBA) April 12, 2024

Boston Celtics, 109 - New York Knicks, 119

Jalen Brunson firmó 39 puntos en 30 minutos y dirigió la victoria de los Knicks en el TD Garden de Boston contra unos Celtics que ya piensan en los 'playoffs'. Brunson iluminó el TD Garden con un 15 de 23 en tiros de campo y 6 de 11 desde la línea de 3 puntos en 3 cuartos. Le apoyaron Donte DiVincenzo con 17 puntos y Josh Hart con un doble doble de 16 puntos y 16 rebotes, además de 5 asistencias. Jayson Tatum lideró a los Celtics con 18 puntos.

JALEN BRUNSON HAS BEEN ON A HEATER ??



He dropped 39 PTS in Boston tonight which is his 5th-straight game with 35+ PTS.



39 PTS | 6 3PM | 15-23 FGM | W pic.twitter.com/2x0xue0LeL — NBA (@NBA) April 12, 2024

Utah Jazz, 124 - Houston Rockets, 121

En un duelo entre equipos ya eliminados de la postemporada, los Jazz doblegaron a los Rockets. Siete jugadores acabaron con dobles dígitos, liderados por los 22 puntos de Luka Samanic en los de Salt Lake City. Los Rockets sufrieron su sexta derrota en los últimos 7 partidos pese a los 42 puntos y nueve triples de Fred VanVleet.

Detroit Pistons, 105 - Chicago Bulls, 127

Los Bulls blindaron su novena posición en el Este con un triunfo en el campo de los Pistons liderado por 39 puntos de DeMar DeRozan y 27 puntos y 11 rebotes de Nikola Vucevic. Los Pistons batieron su récord de derrotas, al sufrir la número 67 de su temporada para el olvido. Jalen Duren (20 puntos y 11 rebotes) y Marcus Sasser (20 puntos) fueron los mejores en Detroit.

DeMar DeRozan went OFF in Detroit for his 3rd straight 30-point game ??



39 PTS | 7 AST | 3 STL | 14-22 FGM | W pic.twitter.com/PfFbZWCVwo — NBA (@NBA) April 12, 2024

Portland Trail Blazers, 92 - Golden State Warriors, 100

Los Warriors aprovecharon la derrota de los Kings para acercarse a la octava posición del Oeste, que les permitiría evitar una ronda del 'play-in', gracias a su triunfo en Portland protagonizado por los 22 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias de Stephen Curry. Sin Klay Thompson ni Draymond Green, Jonathan Kuminga aportó 19 puntos saliendo de titular en el quinteto de Steve Kerr. DeAndre Ayton (25 puntos y 11 rebotes), Scoot Henderson (18 puntos y 12 asistencias) y Jabari Walker (17 puntos y 16 rebotes) brillaron en los Blazers.