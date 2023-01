Brooklyn no sabe ganar sin Durant; un impresionante Jokic mantiene a Denver líder del Oeste

Cinco derrotas seguidas y solo dos victorias en los últimos diez encuentros llevaban los San Antonio Spurs, que vencieron a los Brooklyn Nets de la mano de un gran Keldon Johnson (36 puntos y 11 rebotes). Ben Simmons firmó un triple-doble (10 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) en unos Nets que sin el lesionado Kevin Durant, sumaron su tercera derrota seguida en los tres partidos que se ha perdido su estrella. Tampoco pudo jugar Kyrie Irving por molestias en el gemelo.

Career-best scoring night for Keldon Johnson in the @spurs win! 36 PTS 11 REB 4 STL pic.twitter.com/kA5Sgzf09F

Un enorme triple-doble de Nikola Jokic (36 puntos con un impactante 13 de 14 en tiros, 12 rebotes y 10 asistencias) abrió el camino a la victoria para unos Nuggets con cinco jugadores por encima de los 10 puntos y que suman siete triunfos consecutivos para mantenerse en la primera plaza de la Conferencia Oeste. Damian Lillard (44 puntos y 8 asistencias) firmó su enésima exhibición sin premio en los Blazers.

44 points and 8 dimes for @Dame_Lillard tonight.



He's got 40+ in 3 of his last 4 games. pic.twitter.com/3cvJnEUC2B