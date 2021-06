Brad Stevens asciende a director de operaciones de los Celtics tras la dimisión de Danny Ainge

Movimiento de importancia en el seno de los Boston Celtics de cara a la próxima temporada. Tras la eliminación de la franquicia más laureada junto a Los Ángeles Lakers en la primera ronda de los playoffs a manos de los Brooklyn Nets por un contundente 4-1 los cambios no se han hecho esperar y han acabado con Danny Ainge fuera de la franquicia de Massachussets tras 18 años.

Brad Stevens is moving from his head coaching role to leading the Celtics basketball operations -- and Stevens will lead the search for the Celtics‘ new head coach, sources said. https://t.co/U74E2VBLfo