Boston pasa el rodillo en Utah; los Thunder se la pegan en casa contra Indiana

Utah Jazz, 107 - Boston Celtics, 123

Jayson Tatum consiguió 38 puntos y 6 rebotes y Derrick White aportó 24 puntos y 6 rebotes en unos Celtics muy corales, con tres triunfos seguidos y que no echaron de menos a Kristaps Porzingis, Jaylen Brown y el dominicano Al Horford. Con solo una victoria en sus últimos siete partidos, los Jazz estuvieron liderados por Keyonte George con 26 puntos y 6 asistencias.

Oklahoma City Thunder, 111 - Indiana Pacers, 121

Tropiezo importante en casa de los Thunder, que ahora tienen a los Denver Nuggets empatados en el primer puesto del Oeste (ambos con 45-20). Los Timberwolves también acechan desde la tercera posición con 45-21. Shai Gilgeous-Alexander consiguió 30 puntos y 10 rebotes pero los Pacers, con seis jugadores por encima de los 10 puntos, triunfaron en Oklahoma City de la mano de Tyrese Haliburton (18 puntos y 12 asistencias) y Myles Turner (24 puntos).

Los Ángeles Clippers, 100 - Minnesota Timberwolves, 118

Los Clippers ganaban de 22 puntos con 5.13 para el descanso (57-35), pero de ahí al final del partido encajaron un tremendo 43-83 y los Timberwolves, sin el dominicano Karl-Anthony Towns, sellaron un triunfo de gran prestigio. Anthony Edwards fue un ciclón para Minesota con 37 puntos y 8 rebotes y contó con la ayuda de Nickeil Alexander-Walker con 28 puntos. Paul George (22 puntos) fue el máximo anotador de unos Clippers que a mitad de partido perdieron a Kawhi Leonard con problemas en la espalda.

Sacramento Kings, 129 - Milwaukee Bucks, 94

Los Kings no le dieron opciones este martes a los Milwaukee Bucks, que cerraron su gira por el Oeste con un pobre 1-3 y que llegaron a perder de 37 puntos en el último cuarto. Tres jugadores locales rebasaron los veinte puntos, siendo De’Aaron Fox el más contundente con 29 tantos, por los 25 de Malik Monk y los 22 tantos con 11 rebotes y 8 asistencias de Domantas Sabonis. Antetokounmpo hizo la guerra por su cuenta y se fue hasta los 30 puntos y 13 rebotes. El griego estuvo solo y Damian Lillard firmó apenas 10 puntos.

New York Knicks, 106 - Philadelphia 76'ers, 79

OG Anunoby (14 puntos con un gran esfuerzo defensivo) regresó tras mes y medio lesionado y los Knicks celebraron su vuelta con una rotunda victoria ante los Sixers de la mano de Josh Hart, enorme con un triple-doble de 20 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias. Los Knicks, han encadenado tres partidos consecutivos dejando a sus rivales por debajo de los 80 puntos, algo que no lograban desde el año 2000. En Filadelfia, que sigue sin Joel Embiid, Tyrese Maxey volvió tras perderse cuatro partidos y consiguió 17 puntos.

San Antonio Spurs, 101 - Houston Rockets, 103

Con el alivio de saber que Alperen Sengun no tiene una lesión gravísima, los Rockets sumaron su tercer triunfo seguido venciendo con apuros en el duelo texano a los Spurs con 21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias de Fred VanVleet. Victor Wembanyama no tuvo su día en el tiro (5 de 12) pero acabó con 13 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

Memphis Grizzlies, 109 - Washington Wizards, 97

Los Grizzlies se dieron un pequeño homenaje venciendo con claridad a unos Wizards que vuelven a tener el peor balance de la liga en solitario (11-54 por 11-53 de los Detroit Pistons). El español Santi Aldama consiguió 11 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 2 robos para Memphis. Kyle Kuzma, con 24 puntos y 7 rebotes, guió a Washington.