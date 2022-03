Boston mete miedo tras aplastar a Utah; Golden State renace en Miami; Memphis tumba a Brooklyn sin Morant

Boston Celtics, 125 - Utah Jazz, 97

La quinta victoria seguida de los Boston Celtics llegó por aplastamiento ya que los Utah Jazz perdían por 30 puntos en el segundo cuarto ante un arrollador conjunto local que acabó anotando el 59,5 % de sus tiros y el 52,8 % de sus triples (19 de 36). Jayson Tatum y Jaylen Brown, con 26 puntos por cabeza, lideraron a los Celtics.

Donovan Mitchell (37 puntos y 6 rebotes) fue el único que levantó la voz en unos Jazz en los que el español Juancho Hernangómez, tras cuatro partidos seguidos como titular, volvió al banquillo y jugó 5 minutos sin dejar huella en la estadística.

Miami Heat, 104 - Golden State Warriors, 118

Después de tres derrotas seguidas, la última ante unos Orlando Magic muy pobres durante toda la temporada, los Golden State Warriors tomaron aire en un duelo en el que nadie lo esperaba: en su visita a los Miami Heat, lideres del Este, y sin Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.

Jordan Poole (30 puntos y 9 asistencias) lideró esta gran victoria de los Warriors junto a Damion Lee, Andrew Wiggins y Jonathan Kuminga que aportaron 22 tantos cada uno. Kyle Lowry (26 puntos y 9 asistencias) fue el mejor de unos Heat flojos en el rebote (34 por 45 de sus rivales) y en los que Eric Spoelstra y Jimmy Butler, su gran estrella, casi se pegan en un tiempo muerto.

Memphis Grizzlies, 132 - Brooklyn Nets, 120

Los partidazos de Kyrie Irving (43 puntos y 8 asistencias) y Kevin Durant (35 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) no bastaron para que los Brooklyn Nets salieran con un triunfo de su visita a unos Grizzlies sin Ja Morant.

Desmond Bane y De'Anthony Melton aportaron cada uno 23 puntos para unos Grizzlies que destrozaron a los neoyorquinos desde el triple (19 de 38 para los de Memphis, 9 de 25 para los Nets). El español Santi Aldama no tuvo minutos en los Grizzlies.

Los Ángeles Lakers, 121 - Philadelphia 76'ers, 126

Sin LeBron James, por molestias en las rodillas, los Lakers vendieron cara su derrota ante unos Philadelphia 76ers que se llevaron la victoria de la ciudad californiana con más oficio que brillo ante un equipo cada vez más hundido y que corre el riesgo de quedarse fuera incluso del play-in.

Joel Embiid (30 puntos y 10 rebotes) y James Harden (24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) encabezaron a los Sixers mientras que en los Lakers los mejores fueron Russell Westbrook (24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), Dwight Howard (24 puntos y 8 rebotes) y Malik Monk (23 puntos).

Minnesota Timberwolves, 116 - Phoenix Suns, 125

Seis victorias seguidas llevan unos Phoenix Suns imponentes y que disfrutaron de un enorme Deandre Ayton (35 puntos y 14 rebotes) para derrotar a los pujantes Minnesota Timberwolves que solo se desinflaron en el último cuarto (28-42). Devin Booker hizo 28 puntos y Landry Shamet aportó 19 tantos desde el banquillo.

Anthony Edwards anotó 19 puntos y Karl-Anthony Towns logró 15 puntos y 11 rebotes para unos Wolves que sufrieron el 52,3 % de acierto en tiros de los Suns.

Dallas Mavericks, 110 - Houston Rockets, 91

Pese a jugar sin Luka Doncic por unas molestias en el tobillo, los Dallas Mavericks no sufrieron demasiado para imponerse en el duelo texano a unos Houston Rockets que son colistas en el Oeste. Jalen Brunson (28 puntos) y Spencer Dinwiddie (26 puntos y 6 asistencias) enseñaron el camino del triunfo a los Mavericks en tanto que Alperen Sengun (14 puntos y 11 rebotes) destacó en unos Rockets negados desde el triple (4 de 28).

Charlotte Hornets, 106 - New York Knicks, 121

Los Charlotte Hornets cerraron su racha de cinco victorias seguidas al caer ante los New York Knicks de un RJ Barrett que anotó 30 puntos por segundo partido seguido. Los Knicks se mostraron muy sólidos durante todo el partido, ya ganaban de 20 puntos en el segundo cuarto y arruinaron la muy buena actuación en los Hornets de LaMelo Ball (32 puntos y 9 rebotes).

Detroit Pistons, 122 - Atlanta Hawks, 101

Solo un día después de asaltar el Madison Square Garden, los Atlanta Hawks se congelaron en la cancha de los Detroit Pistons, que pelean con los Orlando Magic por no ser últimos en la Conferencia Este. Jerami Grant (21 puntos y 8 rebotes) fue solo uno de los ocho jugadores de los Pistons por encima de los 10 puntos mientras que en los Hawks el mejor fue Trae Young (21 puntos y 9 asistencias).

Indiana Pacers, 109 - Sacramento Kings, 110

Un palmeo de Damian Jones a falta de 0.2 segundos le dio a los Sacramento Kings una victoria 'in extremis' ante unos Indiana Pacers que se fueron con la cabeza baja tras un final muy apretado. Un antiguo jugador de los Kings como Buddy Hield (25 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de los Pacers mientras que en el conjunto de los de Sacramento destacó Davion Mitchell (también 25 puntos y 7 asistencias).

Portland Trail Blazers, 96 - San Antonio Spurs, 133

Dejounte Murray (28 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) guió a los San Antonio Spurs a una victoria contundente sobre los Portland Trail Blazers que les permite seguir soñando con el play-in en el Oeste. Ben McLemore (23 puntos) destacó en unos Blazers que sufrieron los 19 triples de los Spurs.

Oklahoma City Thunder, 118 - Orlando Magic, 102

Los Oklahoma City Thunder cerraron su terrible racha de diez derrotas seguidas con una victoria ante unos Orlando Magic que también andan en los últimos puestos de la liga. Theo Maledon (25 puntos) sobresalió en los Thunder en tanto que Chuma Okeke (19 puntos) hizo lo propio en los Magic.