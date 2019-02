Anthony Davis, abucheado en Nueva Orleans; victorias de Warriors y Bucks

DETROIT PISTONS, 120 - NEW YORK KNICKS, 103

Andre Drummond obtuvo un doble-doble de 29 puntos y 20 rebotes y los Pistons de Detroit vencieron 120-103 a los Knicks de Nueva York, que sumaron su décimoquinta derrota consecutiva. Los Pistons (25-29), con tres victorias consecutivas, marchan terceros en la División Central.

Blake Griffin consiguió 26 puntos, Reggie Jackson agregó 20 y Luke Kennard 12 para los Pistons. El jugador español José Manuel Calderón no logró puntos en tres minutos de juego, capturó un rebote y entregó una asistencia.

Los Knicks (10-44) se recuperaron de una desventaja de 21 puntos en el segundo cuarto, empatando el partido en el tercero, pero acabaron perdiendo. Dennis Smith aportó 31 puntos y 8 asistencias y tuvo el respaldo de DeAndre Jordan con 14 puntos y 11 rebotes, mientras que Mitchell Robinson encestó 11 tantos para los Knicks, que han perdido 28 de sus últimos 30 partidos.





PHILADELPHIA 76'ERS, 117 - DENVER NUGGETS, 110

Los Sixers, ya con Tobias Harris en el equipo, se llevaron el duelo ante los Nuggets apoyados en un gran J.J. Redick que acabó el partido con 34 puntos para dar la victoria a los de Philadelphia por 117-110. Jimmy Butler firmó 22 puntos, Joel Embiid 15 tantos y 12 rebotes, Tobias Harris 14 puntos y Ben Simmons 12 para los Sixers (35-20).

Los Nuggets (37-18) no pudieron sumar un nuevo triunfo pese al triple-doble de Nikola Jokic que logró 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Jamale Murray anotó 23 puntos y Will Barton 14 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Juancho Hernángomez disputó 13 minutos en los que aportó cuatro puntos y dos rebotes.





DALLAS MAVERICKS, 107 - MILWAUKEE BUCKS, 107

Giannis Antetokounmpo logró 29 puntos y 17 rebotes y los Bucks de Milwaukee consiguieron su sexta victoria consecutiva, venciendo a domicilio a los Mavericks de Dallas. Los Bucks, que poseen la mejor marca de la NBA en lo que va de temporada con un registro de 41-13, suman nueve victorias en los últimos 10 partidos.

Brook López encestó 20 tantos y Eric Bledose y Malcolm Brogdon anotaron 18 puntos cada uno para Milwaukee. Los Bucks no tuvieron todavía a Nikola Mirotic un día después de adquirirlo de los Pelicans de Nueva Orleans.

Los Mavericks (25-29), terceros en la División Suroeste, tuvieron como líder anotador a Luka Doncic, con 20 tantos, que fue respaldado por Troy Burke, que encestó 18.



PHOENIX SUNS, 107 - GOLDEN STATE WARRIORS, 117

Klay Thompson anotó 25 tantos como mejor encestador de los Warriors de Golden State, que derrotaron a domicilio 107-117 a los Suns de Phoenix, que acumularon su derrota número 13 seguida. Los Warriors (39-15) suman tres victorias consecutivas.

La racha de los Warriors de 18 victorias consecutivas contra Phoenix es la segunda más larga contra un sólo oponente, detrás de las 21 de los Thunder Oklahoma City contra los Sixers. Kevin Durant logró 21 tantos, Stephen Curry agregó 20 y DeMarcus Cousins 18 para el equipo de Golden State.

Por los Suns (11-46) el líder anotador fue el reserva Kelly Oubre, con un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes, DeAndre Ayton consiguió 23 puntos y Josh Jackson y Miles Bridges encestaron 19 cada uno para el equipo de Phoenix.





NEW ORLEANS PELICANS, 122 - MINNESOTA TIMBERWOLVES, 117

El pívot Anthony Davis dejó atrás las dos semana de pesadilla tras los rumores de su posible traspaso, que el mismo había solicitado, y al seguir en los Pelicans de Nueva Orleans guió a su equipo al triunfo por 122-117 ante los Timberwolves de Minnesota.

Davis, recuperado del esguince que sufrió en un dedo de la mano izquierda, estuvo cerca del doble-doble al conseguir 32 puntos y nueve rebotes, a pesar de que en los primeros minutos del partido fue abucheado por los aficionados de los Pelicans, aunque algunos también le aplaudieron.

Los 16.980 aficionados que acudieron a presenciar el partido que se disputó en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, todavía estaban "sensibles" a la petición de Davis de dejar al equipo y en el que todavía sigue porque los directivos no aceptaron ninguna de las ofertas que les presentaron Los Angeles Lakers.

.Poco antes del inicio del partido, los Pelicans informaron que Anthony Davis regresaba a la titularidad, algo que había sido cuestionado al principio, dado que se había barajado la posibilidad que no jugase más por lo que resta de temporada. Pero la NBA les aviso que de hacerlo les costaría un multa de 100.000 dólares por cada partido que el equipo de forma intencional no lo sacase a jugar.

"Entiendo la reacción de los aficionados, aunque me sorprendieron los abucheos, pero sin que me afectasen en mi juego, nada de lo que sucede a mi alrededor me desconcentra porque lo que me gusta es salir al campo y jugar al deporte que me gusta", declaró Davis. "Estaba mentalizado y preparado para no jugar el resto de la temporada, por lo que volver a la competición es lo mejor".

Los Pelicans (25-31) con dos victorias seguidas, se mantienen penúltimos en la División Suroeste. El base Jrue Holiday también estuvo cerca del doble-doble al lograr 27 tantos y nueve asistencias, mientras que Kenrich Williams consiguió 19 puntos.

Por los Timberwolves (25-30), que son últimos en la División Noroeste Karl Anthony Towns lideró al aportar 32 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. Andrew Wiggins obtuvo un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes, mientras que Jeff Teague logró 12 tantos.

Resto de la jornada

Washington Wizards, 119 - Cleveland Cavaliers, 106

Brooklyn Nets, 106 - Chicago Bulls, 125

Sacramento Kings, 102 - Miami Heat, 96