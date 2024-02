Anteto no puede solo contra los Suns; los Clippers lideran el Oeste tras perder Wolves y Thunder

Phoenix Suns, 114 - Milwaukee Bucks, 106

Un pobre balance de 1-4 llevan con Doc Rivers unos Bucks que se presentaron en cuadro en Phoenix: Damian Lillard y Brook López no jugaron y Khris Middleton se retiró en el primer cuarto por lesión en el tobillo. Giannis Antetokounmpo (34 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) no pudo solo con Kevin Durant (28 puntos y 10 rebotes), Devin Booker (32 puntos) y Bradley Beal (25 puntos y 10 rebotes).

A couple of former #KiaMVP's put on a show tonight in Phoenix ??



Kevin Durant: 28 PTS, 10 REB

Giannis Antetokounmpo: 34 PTS, 10 REB, 6 AST pic.twitter.com/jgDr8WzoSc — NBA (@NBA) February 7, 2024

Brooklyn Nets, 107 - Dallas Mavericks, 119

Los Mavericks tomaron Brooklyn en el regreso de Irving a su antiguo hogar con 36 puntos (6 de 10 en triples) y 5 asistencias del polémico jugador y 35 puntos, 18 rebotes y 9 asistencias de un Luka Doncic que rozó el triple-doble pese a que fue duda hasta el último momento por un golpe en la nariz. En los Nets, que sufrieron el 19 de 43 en triples de sus rivales, Mikal Bridges (28 puntos) fue el más destacado.

Kyrie and Luka were a dynamic duo in tonight's win over Brooklyn ??



Luka: 35 PTS, 18 REB, 9 AST

Kyrie: 36 PTS, 5 AST, 6 3PM pic.twitter.com/mSE8x7oDOI — NBA (@NBA) February 7, 2024

New York Knicks, 123 - Memphis Grizzlies, 113

Jalen Brunson consiguió 27 puntos y 8 asistencias, pero dejó a los fans de los Knicks temblando al abandonar el partido en el último cuarto tras torcerse el tobillo. Donte DiVincenzo fue el máximo anotador de los locales con 32 puntos. En los Grizzlies, ya sin nada que hacer y con seis derrotas seguidas, el español Santi Aldama consiguió 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Miami Heat, 121 - Orlando Magic, 95

Jimmy Butler fue fundamental con 23 puntos, de los cuales 10 llegaron en el último cuarto. También aportó 8 rebotes y 8 asistencias. Además, fue una noche coral para los locales con siete jugadores en dobles dígitos de anotación. En Orlando hubo un único nombre sobre todos los demás: Paolo Banchero, que firmó 23 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Chicago Bulls, 129 - Minnesota Timberwolves, 123

Coby White firmó 30 de sus 33 puntos en la segunda mitad y dirigió la remontada de 23 puntos de los Bulls contra los Wolves, que llegaban como líderes del Oeste (ahora mandan en esa conferencia Los Ángeles Clippers). DeMar De Rozan también sumó 33 puntos en Chicago. Los Wolves cayeron pese a los 38 puntos y 12 rebotes de Anthony Edwards y a los 33 puntos, con 7 triples, del dominicano Karl Anthony Towns.

Coby White and DeMar DeRozan came up big in the Bulls victory tonight ??



White: 33 PTS (21 in 4th), 5 REB, 7 AST

DeRozan: 33 PTS, 5 AST, 4 STL pic.twitter.com/LrH7zCoRz4 — NBA (@NBA) February 7, 2024

Utah Jazz, 124 - Oklahoma City Thunder, 117

También tropezaron los segundos del Oeste, unos Thunder que sufrieron la inspiración de Lauri Markkanen con 33 puntos y 11 rebotes. Shai Gilgeous-Alexander (28 puntos y 7 asistencias) encabezó a Oklahoma City junto a Jalen Williams (26 puntos) y Chet Holmgren (22 puntos y 8 rebotes).

Lauri Markkanen left his mark in tonight's W over the Thunder ??



33 PTS | 11 REB | 5 3PM pic.twitter.com/nQppsCe4LU — NBA (@NBA) February 7, 2024

Indiana Pacers, 132 - Houston Rockets, 129

Pascal Siakam (29 puntos) se puso al frente de unos Pacers con un impresionante 62,8 % en tiros de campo. Jalen Green (30 puntos) encabezó a unos Rockets con cuatro de sus cinco jugadores del quinteto titular por encima de los 20 puntos.