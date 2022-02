Aerolíneas Obi Toppin, campeón del concurso de mates

Obi Toppin se convirtió este sábado en el tercer jugador de los Nueva York Knicks, tras Nate Robinson y Kenny Walker, capaz de ganar el concurso de mates del All-Star de la NBA, al imponerse al mexicano estadounidense Juan Toscano Anderson en la final. Toppin sumó 45 y 47 puntos con sus dos mates en la final, mientras que Juan Toscano Anderson, quien honró a su país al llevar zapatos y número con los colores de la bandera mexicana, solo pudo conseguir una de sus dos clavadas. El jugador nacido en Brooklyn Toppin fue el más constante en sus mates acrobáticos y se llevó el prestigioso "10" de Dominique Wilkins, uno de los cinco jueces, junto a Isiah Thomas, Clyde Drexler, David Robinson y Julius "Dr.J" Erving.

Su máximo puntaje lo consiguió con el segundo intento de la final, al hacer pasar el balón bajo sus piernas, tocar el tablero y convertir el mate con soltura, lo que le dio 47 puntos. Con su primer mate sacó 45 puntos, al lanzar el balón al tablero, recogerlo, pasarlo entre las piernas y clavar con gran potencia.

Obi Toppin goes through the legs and taps the backboard with the ball to WIN #ATTSlamDunk! ??#NBAAllStar#StateFarmSaturdaypic.twitter.com/nsf39DHLEk — NBA (@NBA) February 20, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Toscano Anderson, que está siendo protagonista de una temporada positiva en los Golden State Warriors, realizó un mate con un movimiento de molino de viento en su primer intento. Pero no consiguió completar el gesto como deseaba, y los jueces le dieron 39 puntos. Intentó forzar el segundo, cuando llevó la camiseta número 23 de los Warriors, la de Jason Richardson, pero falló sus intentos a disposición y consiguió el mínimo puntaje, 30. No consiguieron brillar Jalen Green, de los Houston Rockets, ni Cole Anthony, de los Orlando Magic.

Eso sí, Anthony fue protagonista de un buen primer mate, cuando vistió la camiseta de su padre Greg, exjugador de Nueva York, y recogió de sus manos el balón para convertir la clavada. Sin embargo, eso no fue suficiente para avanzar a la final.

Los Cleveland Cavaliers son el equipo más habilidoso de la NBA

En el concurso de habilidades, el equipo "Cavs", formado por Jarrett Allen, Darius Garland y Evan Mobley, se impuso en la final a los "Rooks" de Scottie Barnes, Cade Cunningham y Josh Giddey, mientras que los hermanos Giannis, Thanasis y Alex Antetokounmpo acabaron últimos. Fue Evan Mobley el protagonista del triunfo en la final, en la que era necesario convertir lo más rápido posible una canasta desde el centro de la cancha. El ala pívot lo logró en 5.5 segundos, mientras que en los Rooks, Cunningham tardó 9.9 segundos.