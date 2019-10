La advertencia de Michael Jordan a Stephen Curry: “Aún no eres un miembro del Salón de la Fama”

Michael Jordan, actual propietario de los Charlotte Hornets de la NBA, ha protagonizado una polémica tras declaraciones en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC. El exjugador de los Bulls y los Wizards ha sido duramente criticado en redes sociales por menospreciar al jugador de los Warriors, Stephen Curry.

Stephen Curry, a sus 31 años, tiene en su haber tres anillos de campeón, los mismos que tiene LeBron James con 34 años y los mismos que tenía Jordan con 31 años. Curry, además, ha sido nombrado en dos ocasiones 'MVP' de la liga regular y ha sido seis veces titular en el All-Star de la NBA, pero para Michael Jordan “aún no ha hecho méritos suficientes para ingresar en el 'Salón de la Fama' de la liga estadounidense”.

MJ says Steph Curry isn’t a Hall of Famer. pic.twitter.com/diQyNi75dk — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) October 22, 2019

Durante la entrevista, también se le preguntó a Jordan por unas palabras suyas de 2013 en las que eligió a Olajuwon, Magic Johnson, Scottie Pippen y James Worthy como sus acompañantes en su quinteto ideal. Algo sorprendente al no incluir a ninguno de los jugadores estrella habituales.



"Espero que Curry no se ofenda. Sigue siendo un gran jugador. Sin embargo, todavía no es un miembro del Salón de la Fama. No lo es", destacó Jordan.

Tras esta respuesta de Jordan, Twitter comenzó a echar humo con numerosos aficionados al baloncesto criticando sus palabras.



Anillos ganados a los 31 años de edad:



LeBron James: 3

Michael Jordan: 3

Stephen Curry: 3



�� pic.twitter.com/UQj7iLYAhW — GSWL (@GSWarriorsLATAM) October 17, 2019

Todavía no es un miembro del salón de la fama" - Michael Jordan sobre Steph Curry



Si Steph se retiró hoy:



3x campeón

2x MVP

6x All-Star

Mejor FT%

5to mejor 3P%

Tercero más 3P hecho (606 juegos menos que Allen)

Temporada 50/40/90 (1 de 8 jugadores)

17a mejor carrera PER https://t.co/8ea8WWHtEa — WilkinLeaks (@Wilkinleaks_) October 22, 2019

Michael Jordan es el mejor de la historia pero decir que Curry (2 MVP, el primero en la historia UNÁNIME, y 5 finales, 3 anillos) no es HALL OF FAME... pic.twitter.com/ND13JjGQ40 — Álvaro Rubal (@Rubal1986) October 22, 2019