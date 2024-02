Actuación histórica de Wembanyama; Luka Doncic consigue su décimo triple-doble de la temporada

Victor Wembanyama causó sensación este lunes en la NBA con un impresionante triple-doble de 27 puntos, 14 rebotes y 10 tapones en 29 minutos de partido.

Al margen de la exhibición del prodigio francés, los Milwaukee Bucks asfixiaron con su defensa a los Denver Nuggets, los Minnesota Timberwolves arrasaron a domicilio a Los Angeles Clippers y tanto los Dallas Mavericks como los Golden State Warriors encadenaron su quinto triunfo seguido.

Wembanyama se unió a una selecta lista de jugadores que ha obtenido al menos 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 10 tapones en un partido: Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Ralph Sampson y David Robinson.

Ningún otro "rookie" había conseguido un triple-doble con 10 tapones desde que en 1990 lo hizo, y tres veces, precisamente Robinson. Desde 1983, sólo otros dos novatos lo han logrado: Mark Eaton y Ralph Samson. Y Wembanyama, con 20 años y 39 días, es el segundo jugador más joven de la historia de la NBA en sumar 10 tapones en un partido, tras Josh Smith (19 años y 13 días). En los Raptors, el máximo anotador fue Gradey Dick con 18 puntos.

Los Bucks llevan dos partidos seguidos dejando a sus rivales por debajo de los 100 puntos y este lunes fundieron con su defensa a los Nuggets, que iban 28 puntos abajo en el tercer cuarto y que además perdieron por lesión durante el partido a Jamal Murray y Kentavious Caldwell-Pope.

Giannis Antetokounmpo impartió una clase magistral con 36 puntos (imperial 14 de 19 en tiros de campo), 18 rebotes y 5 asistencias. El titán griego se impuso a un Nikola Jokic también sensacional con 29 puntos (13 de 25), 12 rebotes y 8 asistencias pero que perdió 5 balones.

Un gigantesco parcial de 19-40 en el tercer periodo fue el pilar sobre el que los Timberwolves edificaron una magnífica victoria en Los Ángeles ante los Clippers en este duelo mayúsculo entre el primero y el segundo del Oeste.

Minesota seguirá al frente de esa conferencia gracias al dominicano Karl-Anthony Towns (24 puntos) y Anthony Edwards (23 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias). Los Wolves metieron un 54,1 % en tiros de campo frente al 40,5 % de los Clippers. Paul George y Kawhi Leonard, con 18 puntos cada uno, marcaron el ritmo de los californianos.

Luka Doncic consiguió su décimo triple-doble de la temporada (26 puntos, 11 rebotes y 15 asistencias) para que los Mavericks, con un gran 34-16 en el último cuarto, remontaran el encuentro ante los Wizards y encadenaran su quinto triunfo seguido.

Player of the Week things ??



This is Luka's sixth game this season with 25+ points and 15+ assists, tied for the most in the NBA.@luka7doncic // #MFFLpic.twitter.com/4VI4QRMh5m