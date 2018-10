Abrines: "Este año quiero ser más consistente y seguir creciendo como un buen defensor"

El alero español de Oklahoma City Thunder, Álex Abrines, se ha planteado los objetivos de "ser más consistente y seguir creciendo como un buen defensor" en su tercera temporada en la NBA, donde también pretende "ayudar al equipo tanto como pueda" para completar una buena temporada individual y colectivamente.

"El equipo no terminó la temporada pasada como lo habíamos planeado, pero yo demostré que puedo ser un gran defensor y ese es uno de mis objetivos para este año. Quiero más consistente y seguir creciendo como un buen defensor, sin olvidar que también soy una amenaza ofensiva desde la línea de tres puntos", analizó Abrines en declaraciones facilitadas por la NBA.

En el aspecto puramente ofensivo, el balear recordó que "los tiradores" como él tienen "mejores días que otros". "Por supuesto, cuando esté enfadado por no anotar tiros me ocuparé de ello y lanzaré un poco más después del siguiente entrenamiento. Pero sabes a veces no puedes hacer nada al respecto, solo prepararte para el siguiente partido e intentar hacerlo mejor", reflexionó.

En cuanto a su evolución en la mejor liga del mundo, Abrines explicó que "es una locura" la velocidad a la que avanza su carrera. "Siento que llegué aquí ayer, pero es mi tercer año y soy el cuarto jugador más veterano del equipo. Creo que puedo ayudar a los muchachos, especialmente a los nuevos, a hacerles saber cómo trabajamos aquí, cuáles son los estándares del club y, por supuesto, ayudar al equipo tanto como pueda. Estoy mejorando cada año y este año es otro paso adelante", concluyó.

