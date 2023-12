Unicaja aplasta al Barcelona; Andorra termina con el sueño copero de Zaragoza; Triunfo del Tenerife

Unicaja, 91 - Barcelona, 71

El Unicaja de Málaga venció este miércoles por un amplio 91-71 al FC Barcelona, con actuación destacada del ala-pívot alemán Dylan Osetkowski, en un partido adelantado de la jornada 16 en la Liga Endesa y que sirvió a los malagueños para escaparse en el segundo puesto de la clasificación.

En el Palacio de Deportes José Mª Martín Carpena, los locales acusaron un tímido inicio de encuentro y agotaron el primer cuarto con siete puntos de desventaja (19-26). Sin embargo, todo cambió en el segundo periodo, con un parcial acumulado de 29-11 que se fraguó con un gran acierto del Unicaja en los triples.

A un minuto para alcanzar el descanso, Nico Laprovittola ejemplificó la desesperación del Barça al protagonizar un rifirrafe con Kendrick Perry, tras haber sido objeto de una falta. Aunque los culés mostraron buena cara al regreso de vestuarios, encomendándose en ataque a Joel Parra y a Jan Vesely, las diferencias se mantuvieron.

El sobresaliente rendimiento desde más allá del arco, guiado por Will Thomas y Tyler Kalinoski junto al citado Osetkowski, convirtió el pabellón en una fiesta para el Unicaja hasta ganar por +20. Este triunfo situó al cuadro malagueño con balance de 13-3, aún en su persecución al líder Real Madrid (14-1), y dejó al Barça tercero con 10-6.

Basket Zaragoza, 72 - Andorra, 76

El Casademont Zaragoza vio rota su racha de cuatro triunfos consecutivos y dijo adiós a sus opciones coperas tras ser superado por el MoraBanc Andorra, que en la capital aragonesa se reencontró con la victoria después de acumular seis derrotas seguidas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un parcial de 0-7 en el arranque del último cuarto volvió a poner cuesta arriba el partido a los zaragozanos que no terminaban de encontrar la regularidad necesaria en su juego para hacerse con el control del partido.



El partido estaba igualado, más por el desacierto de unos y otros, que por el buen juego, y se encaminaba a un final en el que cualquier matiz podía servir para decantar el marcador a favor de zaragozanos o andorranos. A los andorranos no les temblaba el pulso a pesar del apoyo del público local y una falta antideportiva de Bell Haynes permitió a su rival sumar cuatro puntos que les volvió a poner por delante.



Las diferencias eran mínimas sin llegar a tener más de tres puntos de ventaja ninguno de los dos contendientes. A los hombres de Fisac se les escapó la inspiración y en los dos minutos finales vieron como de haber tenido opciones para irse hasta de seis puntos, su rival les endosó un 0-10 que ya no fueron capaces de neutralizar.

Granada, 68 - Lenovo Tenerife, 80





El Lenovo Tenerife logró su octava victoria de la temporada y se jugará sus opciones de disputar la Copa del Rey en la última jornada de la primera vuelta, al vencer este jueves en el Palacio de los Deportes de Granada por 68-80 al Covirán Granada, que pone fin a su racha de buenos resultados aunque sigue fuera de los puestos de descenso.

El Covirán Granada falló los triples que podían haber provocado un final igualado y el Lenovo Tenerife controló a la perfección los minutos definitivos y supo jugar con su ventaja guiados por un sensacional Marcelinho Huertas.