El Real Madrid medita preguntar a sus socios si abandona la ACB en caso de que ésta no rectifique

El enfado con el arbitraje durante la final de la Copa del Rey de baloncesto, le ha llevado al Real Madrid a plantearse su salida de la Asociación de Clubes de Baloncesto, según informó Rubén Parra en Tiempo de Juego.

En una rueda de prensa posterior al partido ante el Barça, el director de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sanchez, pidió a la ACB "que haga un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada. No quiero que un error que se produjo en Gran Canaria y otro en Madrid se vuelva a producir. ¡Basta ya!", dijo.

Si dicha rectificación no llega, si la ACB no toma medidas al respecto, el Real Madrid plantea hacer un referéndum entre sus socios para preguntarles si quieren que el club abandone la Asociación. Se entiende que el abandono sería no sólo institucional, sino también deportivo.