El madridismo recuerda a Willy Hernangómez una polémica frase de su pasado: "Yo nunca me iría al Barça"

Uno de los fichajes más esperados este verano en el mundo del baloncesto ya es un hecho,Willy Hernangómez es nuevo jugador del Barça durante las próximas tres temporadas. El que fuera canterano del Real Madrid desde los 14 años, ha acabado jugando en el club en el que afirmó que jamás militaría, al ser el rival directo de los blancos.

Ha sido una decisión que ha generado muchas críticas entre el madridismo, ya que el jugador ha reiterado en numerosas ocasiones su pasión por el Real Madrid. A raíz de este fichaje, han sido muchos los que han tirado de hemeroteca y han recuperado una entrevista para OKDiario del pivot español en la que le preguntaban sobre un hipotético fichaje por el Barça, y en la que afirmaba que "yo soy madridista 100%, de sangre", y que por ello nunca firmaría por el Barça.

También se han acordado de la larga lista de mensajes en redes sociales que el madrileño escribió apoyando al Real Madrid, tanto cuando era jugador blanco como desde la NBA.

Tweets de Willy Hernangomez apoyando al Real Madrid.Twitter





El madrileño ha seguido la estela de Nikola Mirotic al fichar por el FC Barcelona, compañero de profesión por el que también le preguntaron: "Niko tuvo sus motivos. Si hubiera sido egoísta se hubiera quedado en Estados Unidos pero ha pensado también en el bien de su familia. Hay que entenderle, pero yo nunca me iría al Barça".

El pivot era agente libre desde que su ex equipo de la NBA, los New Orleans Pelicans no le renovaran el contrato. Pese a su pasado madridista y ante un futuro incierto, cuando se conoció esta noticia y el interés del Barça, Willy declaró que "Yo soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante, luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. Es un equipo ganador y campeón...Al final es un trabajo. Una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo. Sin embargo, yo no le quiero cerrar las puertas a nada".